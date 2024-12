Los grandes colosos de la gestión del Consell avanzan con la lentitud habitual desde la constitución de la institución insular, con el sonido de fondo de la inestabilidad presupuestaria que determina la relación inconcreta entre el PP, equipo de gobierno en minoría, y la consellera de Vox. Anuncios que se demoran, proyectos que se tramitan, planes que se perfilan y estudios que no acaban de llegar marcan, como suele pasar, el primer tramo de la legislatura comandada por Adolfo Vilafranca.

La modificación del PTI, que flota en el aire desde la misma constitución del actual Consell, no se concreta con el condicionante de una legislación autonómica que establece, en paralelo, vías de legalización de uno de los grandes embrollos de ordenación territorial de la Isla como son los huertos convertidos en viviendas sin amparo de ninguna licencia. Al PTI se vinculan estudios de carga que se demoran, llegan y no se explican, a expensas de ser analizados con mimo.

Otro estudio de carga que se demora y no llega es el referido a la carretera para abordar una limitación de coches a la que el equipo de gobierno no renuncia aunque sin volcar en ella ningún entusiasmo. El departamento de Juan Manuel Delgado se proclama más centrado en el pliego del nuevo concurso de autobuses y la reforma de una carretera con trámites que avanza en paralelo a la búsqueda de financiación. El Estado no quiere ni oir hablar de un nuevo convenio y el Govern anuncia anticipos.

Alquiler turístico ilegal

Otro caballo percherón de batalla es el alquiler turístico ilegal, con varias iniciativas en marcha como las denuncias ciudadanas y un incisivo conseller en la oposición,Eduardo Robsy, que entraga listas de viviendas susceptible de ser expedientadas a un equipo de inspectores que no da a abasto. Por ello, la consellera Núria Torrent promueve y logra dinero para un plan piloto para el combate del arrendamiento vacacional irregular que aumentará de forma sustancial los recursos para este magno cometido.

Mayor nivel de materialización han logrado proyectos como la dinamización del Llatzeret mediante su gestión con criterios turísticos, la pacificación y vuelta a la cordura de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos, el incremento de las familias de acogida, una modificación ligera y con nocturnidad de la ley de Reserva de Biosfera o la definición del destino del millón de euros reservado para terrenos en los que construir VPO, con Es Mercadal como pueblo agraciado.