Desde Ara Maó no descartan la posibilidad de entrar en el equipo de gobierno y compartir responsabilidades de gestión con el PSOE, tal como hicieron durante ocho años, aunque aseguran que no está entre sus prioridades. «Lo vemos muy difícil por el talante y la poca fiabilidad de este equipo de gobierno», señalaba este jueves Tutzó, quien remarca que no les interesan las sillas, «sino las soluciones a los problemas planteados».

PSOE y Ara Maó compartieron gobierno durante dos mandatos, primero con Conxa Juanola como alcaldesa y después con Héctor Pons al frente del Ayuntamiento, pero la última negociación para formar gobierno después de las elecciones municipales de 2023 no fructificó, y desde Ara Maó acusaron a los socialistas de romper unilateralmente las conversaciones. A pesar de ello, la agrupación de electores optó por votar de manera favorable la investidura de Pons para que la ciudad pudiera seguir teniendo un gobierno progresista.