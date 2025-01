La noticia de la convocatoria de co-marketing, mediante la cual se pretende conectar la Isla con Italia durante los meses de temporada baja, ha sido muy bien recibida por los operadores y aquellos italianos que tienen casa en la Isla.

«Llevamos años intentando alargar la temporada. Todo el mundo se queja de que durante el invierno no haya vuelos hacia Italia. Hay gente italiana con casa aquí que vendría si hubiese vuelos directos», indica Alessandro Castagna, italiano residente en la Isla y fundador de la guía turística digital «Isola di Minorca» y el grupo «Scoprendo Minorca, l’Isola in Tasca», el cual cuenta con más de 25.000 miembros. Conocedor de la «calma» y «tranquilidad» que emana la Isla más allá de la temporada estival, Castagna no duda en señalar el Camí de Cavalls como «uno de los principales reclamos» de sus compatriotas durante dicho periodo. «Estamos dando a entender a nuestro público que, con vuelos directos en temporada baja, sería un momento fantástico para visitar Menorca por primera vez. Por ejemplo, abril es un mes fantástico para disfrutar de las playas y Camí de Cavalls sin mucho bullicio. El turista italiano tiene muchas ganas de conocer el sendero y todas aquellas actividades que se pueden realizar en temporada baja», explica.

Durante los últimos tiempos, Castagna ha notado que el perfil de turista italiano jubilado ve Menorca con cada vez mejores ojos. «Es una isla segura, donde se vive una vida muy tranquila. Muchos jubilados ven Menorca como un destino ideal para pasar el invierno», sentencia.