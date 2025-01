Fa poc més d’onze anys, concretament a mitjan octubre de 2013, es va detectar per primera vegada a l’Illa la presència de l’escarabat morrut -també conegut per becut vermell i morrut roig-, una espècie invasora de procedència asiàtica que ataca les palmeres. Tot i les mesures de prevenció adoptades al llarg dels anys, la seva presència no ha pogut ser erradicada i la seva capacitat destructora es fa més que evident amb la retirada aquests dies de mig centenar de palmeres mortes al municipi de Maó.

Ja fa un temps que l’Ajuntament de Maó havia detectat que l’escarabat morrut s’havia incrustat en diferents palmeres ornamentals a la Costa de ses Voltes, al parc des Freginal, la plaça Esplanada i al polígon industrial, per la qual cosa es van posar en marxa diferents tractaments fitosanitaris i altres actuacions per intentar salvar-les i evitar la seva tala, una mesura que malauradament ha resultat infructuosa, segons assegura el regidor de Serveis Urbans i Medi Ambient José Manuel García.

Altres de les palmeres, a s'Esplanada | Katerina Pu

Per tant, l’Ajuntament de Maó va encarregar a l’empresa Poda de Palmeras Menorca la tala i retirada de les cinquanta palmeres afectades en els quatre indrets abans mencionats, en una actuació que representarà una inversió municipal de 5.000 euros. «S’ha fet la contractació per poder retirar les 50 palmeres que estan afectades pel becut vermell i que el seu tractament no ha aconseguit salvar-les. Per precaució i per seguretat, s’ha procedit a la retirada de la tala, en previsió que en un futur es puguin substituir per uns altres tipus de palmeres que no es vegin tan afectades per aquesta plaga de becut vermell», assegura García.

Presència activa

La tala del mig centenar de palmeres afectades per l’escarabat morrut a Maó sobresurt per l’elevada quantitat d’exemplars que han caigut mortalment per la presència d’aquest coleòpter, però no deixa de ser un episodi més en una llarga trajectòria iniciada fa onze anys que ha mobilitzat les institucions públiques per erradicar, o almanco intentar frenar els seus efectes en les palmeres ornamentals.

L'escarabat provoca la mort de les palmeres | Katerina Pu

La presència de l’escarabat morrut és encara ben evident a l’Illa, sobretot a la part oriental, segons els testimonis de diversos professionals de la jardineria que, any rere any, han de lluitar contra aquest coleòpter que es dedica a posar els ous a les fulles de l’arbrat, d’on després surten larves que escarben per dins de la palmera i pot produir la seva mort.

Asseguren que el morrut de les palmeres està en plena activitat durant els mesos d’estiu i que els efectes destructius es fan més visibles durant la tardor i l’hivern, sobretot, els dies més ventosos que provoquen la caiguda de les fulles, un dels primers símptomes de la seva progressiva decadència.

Una altra de les palmeres afectades, a la Costa de ses Voltes | Gemma Andreu

Fa 10 anys, «Es Diari» informava que la millora de les mesures de prevenció i la seva detecció no van frenar l’expansió de l’escarabat morrut per la geografia insular, quan feia dos anys que s’havia detectat la seva presència a l’Illa, localitzant-se el principal focus de població als municipis de Maó, Es Castell i Sant Lluís, però ja havia fet acte de presència a Ferreries. Fins i tot, les empreses de jardineria de l’Illa van experimentar la baixada en les vendes de palmeres.

Directiva europea

La lluita contra la plaga de l’escarabat morrut va ser desregularitzada el 2018, amb una directiva europea del 23 de març, per la qual cosa cada propietari -públic o privat- de les palmeres afectades havia de prendre les mesures necessàries per combatre la irrupció del coleòpter. Fins aquella data, les diferents administracions responsables -Govern i Consell insular- van aplicar normatives per fer front a la plaga.