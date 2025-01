El Ayuntamiento de Ciutadella ha aprobado de manera definitiva las subvenciones destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en el municipio con el objetivo de beneficiar a la comunidad.

Las ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, que cuenta con una dotación económica de 50.000 euros. En total, serán 50 entidades y 94 actividades las que se beneficiarán de las ayudas.

Las entidades han recibido una subvención máxima de 1.000 euros por actividad, con un límite de tres propuestas por asociación.

Objetivo de las ayudas

Desde el Ayuntamiento, señalan que las subvenciones tienen como objetivo principal el fomento de valores sociales, educativos, culturales, deportivos y de conservación del medio ambiente, así como la promoción de la igualdad de género y la participación ciudadana, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Durante el periodo de presentación de solicitudes, se registraron 57 entidades y 104 actividades. Tras el proceso de revisión, siete entidades no han cumplido los requisitos establecidos en las bases, quedando así excluidas de la convocatoria. Desde el Consistorio explican que las entidades que no han podido acceder a las ayudas no cumplían con el requisito de estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades antes del inicio del periodo de presentación de solicitudes.