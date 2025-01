En octubre de 2017 se puso en marcha el primer Jardí de Moixos de Maó en la calle Fornells, un espacio que nació para controlar la numerosa colonia felina de la zona y a la vez, que los gatos vivieran en buenas condiciones. Han transcurrido poco más de siete años y las instalaciones están deterioradas, el grupo de voluntarios que se ocupa del jardinet, pionero en su momento, critica que no recibe el mantenimiento necesario del Ayuntamiento.

Tardan las labores de jardinería, «a veces vienen a cortar la hierba cuando ya ni se ven los gatos», explica Marga Raposo, una de las voluntarias que se encarga del cuidado de los animales; el pastor eléctrico se rompió «estaba destrozado, lo hemos tenido que quitar nosotras mismas», como los restos de las planchas de plástico que se colocaron para que los gatos no se escapen, el vendaval del día 23 de diciembre acabó de arrancarlas. «No hay inversión, tenemos que ir como pidiendo limosna», lamenta la voluntaria.

Un felino de los 26 que actualmente habitan en el jardín. | Katerina Pu

Entre cinco personas se ocupan de «los apaños» de las instalaciones y de cuidar a los 26 gatos que hay actualmente, «vamos dos veces al día», todos ellos son verdaderos amantes de los felinos y creen que, si se ha aprobado una ley de bienestar animal, «se tiene que cumplir». Desde el Ayuntamiento se informó ayer, tras conocer estas quejas, que se está buscando una alternativa para el cerramiento del espacio y también se estudia si seguir invirtiendo en este recinto o cambiarlo de ubicación; de hecho la propia Protectora realizó una propuesta que se está valorando.

La presidenta de la Protectora d’Animals, Joana Carreres, no ve mal ese cambio debido a los problemas que arrastra el Jardí de Moixos de la calle Fornells, «nos rompen el cercado, los gastos se escapan y además nos tiran más desde el paseo», algunos animales incluso se han llegado a hacer daño al ser lanzados al jardinet, eso añadido a que el gato es un animal territorial y no siempre acepta a un ejemplar de fuera de la colonia. Sin embargo, Carreres no quiere dejar de contar con la colaboración de los voluntarios, «que no sea un sitio lejos», afirma, porque algunos no tiene medios para trasladarse.

En Maó hay otro espacio para gatos asilvestrados en el Paseo Marítimo, con dos casetas y un letrero ya roto, del que los animales entran y salen; el jardín que se anunció en la Sínia Costabella no llegó a estrenarse, así que el oficial sigue siendo el de la calle Fornells. Además hay 70 puntos de alimentación de los que se encarga la Protectora.