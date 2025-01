El conseller Eduardo Robsy deja el cargo de asesor de La Moncloa para centrarse en su labor de oposición al gobierno del PP en el Consell. Lo hace tras lo ocurrido en el último pleno del Consell, en el que el PP aprovechó la ausencia del propio Robsy y de Susana Mora para aprobar los presupuestos. El socialista ha aceptado una oferta de trabajo en el Ayuntamiento de Ferreries, como asesor jurídico, para regresar a Menorca.

«No era la idea original, pero ante la deriva que he visto y que he padecido, no podemos distraernos, ahora es más necesario reforzar el trabajo de la oposición», asegura Eduardo Robsy, horas antes de que este mismo viernes deje el cargo de asesor de proyectos estratégicos en la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 del Gobierno central. Lo hace tras 10 meses en el cargo, después de que tomara posesión a mediados del pasado mes de marzo.

«Desde el primer momento dije que mi prioridad era Menorca», asegura Robsy, que admite que estos últimos meses al tener un trabajo presencial en Madrid y residir allí de lunes a viernes, no se ha podido centrar totalmente en su labor de la oposición, pese a que «siempre se me ha respetado mi condición de conseller».

Sea como fuere, Robsy ha decidido dar un paso al frente y volver a Menorca con el objetivo explícito de «reforzar» la oposición al Consell, a la vez que a nadie le escapa que es uno de los valores al alza en el partido ante una posible sucesión de Susana Mora.

Sobre su paso por Madrid se queda «con una etapa enriquecedora tanto a nivel técnico como personal», destacando su participación «en decisiones colectivas muy importantes sobre vivienda», como las que anunciará el próximo lunes el presidente Pedro Sánchez. Asimismo, Robsy resalta que pese a su vuelta a Menorca, «he acordado mantener la colaboración con La Moncloa en temas de vivienda», al ser el experto de referencia en esta cuestión hasta este viernes de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia.

Nuevo futuro laboral

Eduardo Robsy se incorporará el próximo martes al Ayuntamiento de Ferreries como asesor jurídico, en una plaza de funcionario interino de Técnico en Administración General (TAG). La plaza se convocó en 2023, antes de ser nombrado asesor en La Moncloa. En realidad es una bolsa de trabajo, en el que se presentaron más de 40 aspirantes y Robsy quedó en el noveno puesto, tras haber alegado primero las bases de la convocatoria y después haber impugnado el tribunal calificador.

No obstante, al renunciar los ocho anteriores, debido a que ya estaban trabajando, la mayoría en plazas adjudicadas en los distintos procesos de estabilización, la plaza se ha asignado a Robsy, que ha aceptado el puesto de trabajo, que tiene una duración máxima de tres años.