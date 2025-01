El departamento de Bienestar Social del Consell y el Ayuntamiento de Maó coinciden en que la apertura del nuevo geriátrico de Santiago debe servir para que el Consorcio Sociosanitario de Menorca cobre protagonismo y asuma la gestión de esta residencia de 120 plazas, ya que ahora solo se encarga del centro de Santa Rita, en Ciutadella.

En las conversaciones mantenidas sobre su futura gestión la idea que prevalece es que el geriátrico del antiguo cuartel pase a depender del Consell pero entrando en el Consorcio, porque «será una residencia supramunicipal», afirmó este viernes la consellera Carmen Reynés, quien no obstante reconoció que el proceso no es sencillo, «va a llevar un tiempo, pero hay que llenar de contenido el Consorcio, se creó con esa idea, no tiene lógica que solo gestione una residencia del Consell, ni siquiera las dos».

En la misma línea, el alcalde de Maó, Héctor Pons, durante su visita al centro de día para presentar las nuevas contrataciones de personal, declaró que «el Consorcio Sociosanitario necesita cobrar más peso» y acabar gestionando el conjunto de geriátricos de la Isla, porque «eso también nos permite optimizar recursos, las compras de alimentos, medicamentos, material, poder cubrir una baja o que cuando tengas una dificultad en un centro o requieras un especialista, pueda venir de otro».

Maó, añadió, es un claro ejemplo de esa dispersión en la gestión de los recursos asistenciales, con la residencia de mayores del Consell muy cerca del geriátrico municipal y un funcionamiento completamente independiente, «sería lógico que pudiéramos compartir material, trabajadores… una gestión conjunta nos permitiría ser más eficientes y dar una mejor atención», aseveró Pons, y el objetivo es que el Consorcio Sociosanitario de Menorca avance en esa dirección.

El alcalde añadió que desde el principio del mandato se han hecho diferentes propuestas al Consell para, de forma gradual, ejecutar ese traspaso hacia el Consorcio, «no porque el Ayuntamiento se desentienda sino para lograr una gestión conjunta, ahora en Maó tenemos dos centros pero habrá un tercero (Santiago)», indicó, «y no tiene sentido tener gestiones separadas cuando los objetivos y necesidades son los mismos, la falta de personal no es un problema del geriátrico de Maó sino que se da en todos los centros de personas mayores».

El Consorcio Sociosanitario se constituyó en 2007, integrado por el Consell y los ayuntamientos, inicialmente para la apertura y gestión de Santa Rita pero con capacidad de gestionar otros centros o servicios asistenciales.