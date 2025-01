El nuevo sistema de control remoto que se ha instalado en el sótano del edificio AENA del Aeropuerto de Menorca todavía no ha entrado en funcionamiento, sigue en una eterna supuesta fase de pruebas, lo que no quiere decir que no está dando trabajo a los técnicos de mantenimiento. Las cámaras y aparatos requieren de supervisión y van envejeciendo sin que se hayan probado con tráfico real. En ese sentido, desde el sindicato CCOO vienen denunciando que la plantilla de técnicos es muy justa (aseguran que debería doblarse) para atender tanto la vieja torre, como la nueva sala remota. El proyecto está siendo fuertemente contestado no solo por la sección sindical de CCOO del grupo AENA, sino también por los sindicatos de controladores aéreos.