La amnistía urbanística aprobada por el Govern balear para legalizar de manera extraordinaria las edificaciones ilegales construidas en suelo rústico que ya han prescrito no está surtiendo efecto, y son muy pocos los propietarios que han presentado las solicitudes para regularizar sus viviendas. Así lo asegura la presidenta de la Associació d’Hortals de Menorca, Dolors Martínez, quien explica que las dudas sobre la aplicación de la nueva normativa están impidiendo que los propietarios se animen a realizar los trámites.

Martínez señala que en la zona de Ciutadella únicamente cuatro propietarios han presentado las solicitudes, y aunque no dispone de los datos concretos, cree que la respuesta también ha sido muy discreta en el resto de la Isla.

Dudas sobre la normativa

La ley de simplificación y racionalización administrativas que ha aprobado el Govern contempla la posibilidad de que los propietarios paguen una multa e introduzcan medidas de eficiencia energética para legalizar sus construcciones en rústico, con lo que se espera conseguir la legalización de las 20.000 viviendas que se calcula que hay en esta situación en el conjunto de la comunidad autónoma. Pero desde la asociación que representa a los propietarios en zonas rústicas, señalan que de momento la norma no está cumpliendo las expectativas. «Las dudas ante los criterios de aplicación de la normativa están haciendo que no haya casi propietarios que se están acogiendo a la ley», asevera Martínez, quien añade que muchas personas que no consiguieron regularizar sus propiedades con la conocida como «amnistía Bauzá», impulsada por el conseller Gabriel Company en 2014, ahora también desconfían de esta nueva vía propuesta desde el PP.

Planes especiales

Desde la Associació d’Hortals de Menorca consideran que el camino que se debería seguir para legalizar la situación de las edificaciones en rústico ilegales es la redacción de un plan especial para regularizar cada hortal, tal y como se prevé en el PTI, una tarea que creen que deberían asumir los ayuntamientos o el mismo Consell.

En este sentido, desde el PP de Menorca se ha anunciado que en la revisión del PTI se ampliará el límite que fija la superficie máxima legalizable en 90 metros cuadrados, y en su lugar se tomará como baremo la superficie media edificada en cada núcleo.