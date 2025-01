La primera legislatura del popular Adolfo Vilafranca (Maó, 1978) como presidente del Consell avanza hacia el ecuador. Durante este inicio del mandato, Vilafranca ha tenido que lidiar con las dificultades de un gobierno en minoría, lo que le obligó a trabajar durante el 2024 con el último presupuesto del anterior gobierno de izquierdas prorrogado. Ahora, tras conseguir sacar adelante las cuentas para el 2025 en una polémica votación, Vilafranca asegura que durante este año ya se empezarán a ver los resultados del trabajo realizado hasta ahora en temas como la revisión del PTI o la reforma de la carretera general.

¿Cuáles son los principales objetivos que se marca el equipo de gobierno del PP de cara al 2025?

—El viernes pasado nos reunimos y empezamos a preparar un calendario con los temas que intentaremos llevar a cabo dentro de este año. En la lista hay cuestiones como la reforma de Ca l’Avi y la puesta en marcha del centro de la Menorca Talayótica, la búsqueda de una solución para los clubes de básquet de La Salle de Maó y los Boscos de Ciutadella, que tienen problemas con sus pabellones, la licitación de la rehabilitación de Santa Àgueda o la reforma integral de la torre de las cuatro puertas del Llatzeret y de las baterías de Favàritx, entre muchos otros proyectos, como la puesta en marcha un plan de inspección turística muy potente.

¿Cómo está el estudio de la capacidad de carga de las carreteras? ¿Se limitará este verano la entrada de vehículos?

—Hay que recordar que los estudios anteriores se descartaron porque unos informes externos necesitan la supervisión de un técnico de la casa. Y los técnicos de la casa no participaron ni en la adjudicación, ni el seguimiento, ni en la conclusión de estos estudios. Nosotros hemos licitado y adjudicado la elaboración del estudio de capacidad de carga de vehículos a una empresa solvente, que es la misma que lo ha redactado en Mallorca. Están trabajando en el estudio y lo entregarán en el mes de mayo. Y basándonos en este documento decidiremos si tenemos que aplicar limitaciones o no, y cómo lo hacemos. Si tenemos el estudio en mayo, tendremos tiempo para poder implementar medidas, si así corresponde, antes de la temporada turística.

¿Están dispuestos a limitar el número de vehículos?

—No nos cerramos a ninguna opción si se determina que hay un exceso de coches. También es cierto que tenemos que ver si mejorando las carreteras podemos mejorar la sensación de saturación. Hay que analizar el número de vehículos y su tipología, si son de residentes o de alquiler o si vienen de la Península.

¿Constatan la sensación de saturación?

—Es verdad que el número de vehículos ha crecido a lo largo de los años. Los datos así lo dicen.

¿El convenio de carreteras se da por perdido?

—Sí, la verdad es que el Estado no ha cumplido con Menorca y tengo que decir que desde este punto de vista nos sentimos abandonados. Teníamos un convenio que no ejecutamos por falta de diligencia y lo mínimo sería poder recuperar los recursos no gastados. Sí que tenemos el compromiso del Govern balear y con ellos haremos frente a la financiación de la carretera, pero el Estado ni está ni se le espera. Yo he enviado cartas al ministro Óscar Puente y ni siquiera me ha contestado.

Otro de los objetivos del PP es la revisión del PTI, que entre otras cosas se dijo que serviría para levantar la moratoria de plazas turísticas. ¿Cómo está el tema?

—La moratoria turística se levantará con una ley del Govern balear. En cuanto a la revisión del PTI, estamos trabajando en su aprobación inicial. Se fijarán los criterios para establecer un límite de plazas para cada zona turística. En este sentido, ya hemos encargado a un catedrático de la UIB el método para calcular de manera objetiva el límite numérico para cada zona. No será una bolsa global, porque queremos evitar que las zonas turísticas que se hayan espabilado antes ocupen todas las plazas en detrimento de otras, con lo que se crearía un desequilibrio. Cada zona turística tendrá un límite y cuando se llegue a este límite no se podrá dar una licencia turística más si no hay bajas. Nuestra idea es que lo podamos tener antes del verano.

Un momento de la entrevista realizada este lunes. | Gemma Andreu

¿Se permitirá el alquiler turístico en rústico?

—Aplicaremos el criterio de que si se puede hacer lo más, también se pueda hacer lo menos. A partir de este criterio, permitiremos el alquiler turístico en suelo rústico. Es decir, un lloc que ahora se puede transformar en un hotel rural, ¿por qué no puede hacer alquiler turístico? Lo que no permitiremos es el alquiler turístico en cualquier edificación de suelo rústico, esto que quede claro. Solo se permitirá en las edificaciones que pueden pedir otras licencias turísticas. Y esto de manera cuantitativa es un valor muy bajo. Con esto les daremos una herramienta adicional a las explotaciones para que puedan mejorar su supervivencia, manteniéndo siempre la actividad agraria.

Una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía es el acceso a la vivienda. ¿Qué medidas proponen para hacer frente a esta crisis en la Isla?

—En la parte regulatoria del PTI daremos facilidades para aumentar las densidades y abaratar precios en Menorca, porque si podemos repercutir el precio del suelo en más pisos, estos serán más baratos. Para ello, una de las soluciones es incrementar el número de viviendas de uso residencial plurifamiliar. Lo que proponemos es aplicar en las zonas de nuevos crecimientos de suelo urbano —no en las existentes-— una planta más de lo que había en el PTI y aumentar las densidades. Aplicarlo dependerá de la voluntad de cada municipio, que deberá incorporarlo a sus respectivos planes generales. Es decir, en Maó y Ciutadella se podrá hacer planta baja más cuatro alturas y en el resto de municipios planta baja más tres. Esto no será en todas las zonas, sino que lo determinarán los ayuntamientos, pero habrá esta posibilidad y después serán los consistorios los que podrán aplicarlo o no.

¿Se prevé algún otro cambio en el PTI para facilitar el acceso a la vivienda?

—También rebajaremos el mínimo de metros cuadrados por vivienda que establece el PTI. Evidentemente, será un mínimo que permita garantizar una vivienda digna. Esto no lo tenemos cerrado todavía, pero lo estamos mirando.