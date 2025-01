El PP de Menorca ha celebrado este jueves que el Consell vaya a recuperar casi 50.000 euros de los 95.995 euros estafados por una bailarina mediante subvenciones públicas durante el gobierno de PSOE y Més per Menorca.

El portavoz del PP en la institución insular y conseller de Cultura, Joan Pons, ha denunciado la «irresponsable, escandalosa y grave inacción del anterior gobierno del tripartito, con Susana Mora de presidenta y Miquel Àngel Maria de conseller responsable del área, que al conocer el fraude, eligieron no personarse en la causa judicial contra la responsable que estafó a la máxima institución insular presentando facturas falsas para beneficiarse de recursos públicos».

Pons se ha preguntado el motivo por el que, aun siendo plenamente conscientes de la gravedad de los hechos, decidieron no emprender ninguna acción legal. «¿Por qué Susana Mora y Miquel Àngel Maria decidieron no personarse? ¿Qué intereses tenían para no querer recuperar el dinero que era de todos los menorquines?», ha manifestado.

De la misma forma, el portavoz ha recordado que «PSOE y Més per Menorca todavía no han dado ninguna explicación de lo sucedido. Su negligente gestión ha provocado que no se haya podido recuperar el dinero íntegramente, hecho que perjudica a las arcas del Consell» y ha explicado que, por este motivo, su departamento está estudiando nuevas acciones para recuperar el resto del dinero estafado. «No vamos a dejar de trabajar hasta recuperar hasta el último céntimo malversado», ha añadido.

Estafa de 95.995 euros

Los 'populares' han explicado que, según el escrito de Fiscalía, durante el periodo de 2016-2020 la bailarina recibió ayudas por valor de 49.760 euros, pero según los servicios de Tesorería del Consell, la realidad es que se le habían otorgado 95.995. Como en aquel momento el equipo de gobierno de PSOE y Més per Menorca decidió no personarse en la causa, el juzgado dio la instrucción por cerrada, y el nuevo equipo de gobierno del PP ya no pudo aportar nuevas pruebas.

«Si en su momento el anterior equipo de gobierno se hubiera personado en la causa, se habrían podido recuperar los 95.995 euros. Pero en lugar de defender a la institución, decidieron ocultarlo todo», ha denunciado el portavoz.

El PP ha considerado que «este caso no sólo pone de manifiesto el escaso rigor en el control de las subvenciones públicas durante el mandato de PSOE y Més per Menorca, sino también su total falta de responsabilidad al no actuar cuando se descubrió la estafa. Los menorquines merecen saber por qué no defendieron su dinero, por qué eligieron mirar hacia otro lado y por qué dejaron que esta situación llegara a tal extremo», ha defendido Joan Pons.