El grupo político Més per Menorca ha presentado alegaciones contra el presupuesto del Consell insular, señalando la existencia de «deficiencias formales que deben ser rectificadas». En consecuencia, solicita al gobierno del Partido Popular que elabore un nuevo proyecto presupuestario con las modificaciones necesarias y lo someta nuevamente a aprobación.

Los consellers Noemí García y Esteve Barceló se unen así al otro grupo de la oposición, el PSOE, en la petición al gobierno en minoría del PP para que rectifique el presupuesto, que fue aprobado hace un mes aprovechando la ausencia justificada de dos miembros de la corporación.

Ingresos inexistentes y partidas no contempladas

Según exponen los menorquinistas, el presupuesto aprobado prevé ingresar 9.918.000 euros del Govern balear destinados a inversiones en carreteras. Sin embargo, las cuentas autonómicas han sido retiradas y no han podido aprobarse, prorrogando así el presupuesto de 2024, que no contemplaba ninguna partida para este fin. Por tanto, Més concluye que el presupuesto parte de la base de unos ingresos no garantizados o directamente inexistentes.

Asimismo, el grupo opositor señala que el presupuesto tampoco prevé ningún ingreso ni gasto para bonificar el transporte público, a pesar de que esta medida ya ha sido comprometida por el Estado.

Més exige la reelaboración de las cuentas

Ante esta situación, Més sostiene que los ingresos seguros contenidos en el presupuesto son insuficientes, lo que requiere una reelaboración de las cuentas y su posterior presentación en el pleno para una nueva votación. El grupo político espera que el gobierno del PP atienda a sus alegaciones y rectifique el proyecto presupuestario, garantizando así la viabilidad y la adecuación de las cuentas públicas insulares.