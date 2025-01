El proyecto del nuevo skatepark que planteaba el Ayuntamiento de Sant Lluís en el municipio tendrá que ser lejos de la Plaça Nova, donde se preveía ubicarlo. El motivo radica en las quejas de los vecinos de la zona.

«Tuvimos una reunión en el Casal Jove con los niños del pueblo para presentarles el proyecto del skatepark y preguntarles dónde les gustaría que se instalara. La zona que más nos convencía era la Plaça Nova, pero a medida que se ha ido conociendo la decisión, se han producido una serie de quejas vecinales», explica el regidor de Juventud, Eloy Pons. Según él, estas protestas vienen dadas por el «ruido» que se generaría y «la gran diferencia de edad entre los usuarios del espacio». «Nosotros veíamos la convivencia entre distintos grupos de edad como algo positivo, siempre dentro de un límite y respetando a los demás», añade.

Esta situación motivó al equipo de gobierno a reunirse de nuevo y replantear el proyecto en la zona deportiva, uno de los espacios que se habían valorado en un principio, para que así «no genere molestias» a los vecinos y pueda «ser utilizado con seguridad».

Por el momento, no se conoce el emplazamiento exacto de la instalación, ya que debe acoplarse al complejo de pistas de pádel y tenis, campos de fútbol y el pabellón. No obstante, el proyecto avanza sin apenas retrasos y prevé licitarse en estos primeros meses del año, tal y como estaba pensado originalmente. «Gran parte del material que tenemos en la redacción del proyecto se puede aprovechar, por lo que tan solo lo tenemos que adaptar al nuevo espacio. Debemos rehacer una parte del proyecto, no todo. Hemos tenido suerte en este aspecto», sentencia el concejal de Juventud, Eloy Pons.