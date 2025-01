Un 28 por ciento de los jóvenes menorquines que no estudian alegan que se debe a la falta de dinero: o bien no pueden costearse la formación, o bien su situación económica les empuja a buscar trabajo. Son menos los que no estudian por falta de motivación o porque no les gusta. Estas son algunas de las conclusiones de la Primera Encuesta a la Juventud de las Illes Balears, impulsada por la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, y que recoge las opiniones de 2.356 jóvenes de entre 15 y 34 años de las Islas, de los que 444 son de Menorca.

El trabajo desvela que salir al mundo laboral por necesidad económica es el motivo por el que no estudia un 20,3 por ciento de los encuestados menorquines, mientras que un 27 por ciento afirma que no sigue estudiando porque ya tiene el nivel que buscaba. Pero si a quienes buscan trabajo por necesidad económica les sumamos aquellos que responden «no puedo pagar los estudios», un 8,1 por ciento, la realidad es que la falta de recursos económicos es el motivo por el que no estudia y completa su formación un 28 por ciento de los jóvenes encuestados en la Isla. En Menorca la juventud sí-sí, que estudia y trabaja, supera a los ni-nis Este primer estudio demoscópico centrado en la juventud, que se ha elaborado con la colaboración del Institut Balear d’Estadística, fue presentado ayer en Palma por la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, junto con la directora general de Juventud, Familias, Igualdad y Diversidad, Maria Farners, y el director del Ibjove, Tomás Amer. La encuesta toca diferentes ámbitos, recaba las necesidades y prioridades de la gente joven y será la base para redactar el III Plan Estratégico de la Juventud del Govern. El trabajo evidencia que un 46,3 por ciento de la muestra encuestada en Balears no estudia, siendo los tres motivos principales similares para ambos sexos: busqueda de trabajo por necesidad económica, tener ya el nivel deseado y disponer de una buena oferta laboral. La falta de motivación se da más entre los hombres (13,6 por ciento) que entre las mujeres (9 por ciento), mientras que ellas afirman en mayor proporción que dejan de estudiar por no poder pagarlo, un 12,8 por ciento frente al 7,9 de los hombres. El estudio analiza la vinculación de los motivos de no estudiar con el nivel formativo y el origen de los progenitores. Así, cuando el padre y la madre, o al menos uno de los dos, han nacido en Balears, hay un porcentaje más alto de jóvenes con estudios universitarios, el 28,4 y el 28,5 por ciento respectivamente, frente al 20,4 por ciento cuando ambos progenitores son extranjeros. Si los padres son españoles pero no de Balears el porcentaje es del 25,8. También influye el nivel de estudios en la familia. Más de la mitad de los encuestados han dejado de estudiar por alcanzar el nivel deseado en los casos en que sus progenitores tienen título universitario (54,8 por ciento), o al menos uno de ellos lo tiene (55,4). En cambio, un 33,4 por ciento lo deja por necesidad económica si sus padres tienen estudios secundarios. La mayoría de los jóvenes vive aún con sus padres y deja el hogar a partir de los 30 años El apunte Los que trabajan presentan la tasa de temporalidad más alta de Balears En el apartado de la encuesta a jóvenes (de 16 a 34 años) que manifiestan solo trabajar, un 51,9 por ciento en Menorca, los datos por territorios muestran que precisamente es la isla con el porcentaje más alto de jóvenes ocupados con un contrato temporal. Este grupo alcanza el 18,8 por ciento de los encuestados. Menorca presenta la peor cifra en cuanto a temporalidad. Por tipo de contratación, está por debajo de la media balear en cuanto a contratación indefinida y muy por detrás del resto del archipiélago. En Eivissa por ejemplo un 87,6 por ciento de los jóvenes que solo trabajan tienen un contrato indefinido, mientras que en Menorca solo el 74,9 por ciento. En el conjunto balear, el 83,4 por ciento son indefinidos.