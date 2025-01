El alcalde Lluís Camps dice «no estar preocupado» por la operación inmobiliaria, «pues los terrenos no tienen por qué cambiar su calificación pese a que se dote a la zona de alcantarillado. El problema es que, una vez más, el GOB quiere ir más allá y ver donde no hay. El Ayuntamiento -insiste Camps- se limita a cumplir las normas que nos exigen poner una red de saneamiento en Cala Sant Esteve, como también se prevé en Noria Riera y Trebalúger, y no está revisando actualmente el planeamiento urbanístico municipal». Tampoco le «consta» que el Govern o el Consell planeen cambios en la zona y recuerda que el PP «siempre ha demostrado una especial sensibilidad hacia el medio ambiente y el territorio».