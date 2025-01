El personal médico fue el que más agresiones de usuarios reportó el año pasado al Servicio de Seguridad de los Profesionales de la sanidad pública en Menorca, hasta 24 facultativos sufrieron algún tipo de incidente y fueron el colectivo más afectado por la agresividad de pacientes y familiares en hospitales y centros de salud. En el Área de Salud de la Isla se registraron 42 agresiones, dos de ellas físicas, frente a las 40 contabilizadas en 2023.

La cifra no baja y la reincidencia va a más, un 28 por ciento de los agresores ya habían protagonizado algún altercado con anterioridad, según expuso este viernes el jefe del Servicio de Seguridad de los Profesionales del IB-Salut, Víctor Fernández Jaraíz. La proporción de reincidentes ha pasado del 15 al 28 por ciento en un año. Sin embargo, el número de agresiones comunicadas no se trasladó en Menorca a la vía judicial ya que no se presentó ninguna denuncia.

Uno de los puntos clave para que las agresiones a sanitarios tengan consecuencias y no se repitan es comunicarlas, tanto para que se activen los protocolos internos como, en los casos más graves, para que actúe la policía y el caso derive en una denuncia que llegue a los juzgados.

Cómo lidiar con los agresores

El Hospital Mateu Orfila acoge dos sesiones formativas para el personal del Área de Salud, dirigidas a concienciar sobre la importancia de denunciar las agresiones -no todas llegan a judicializarse pero al menos quedan registradas-, y en las que también se les ofrecen pautas para prevenir y contener una situación tensa o de agresividad de un usuario.

«Incidimos mucho en que no se normalicen las agresiones, porque se han llegado a normalizar sobre todo las verbales, y esa persona que agrede si no tiene consecuencias puede repetir», asegura el la Policía Nacional de Palma e interlocutor sanitario policial en Balears Alfredo Rodríguez Martín.

Este impartió la sesión junto con Víctor Fernández Jaraíz, jefe del Servicio de Seguridad de los Profesionales del IB-Salut, y María José García, técnico superior del Servicio de Prevenció de Riesgos Laborales del Área de Salud de Menorca.