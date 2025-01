La Plataforma de Pensionistes per la Seva Dignitat de Ciutadella amenazan con movilizaciones en la calle si no se desbloquea la revalorización de las pensiones prevista en el decreto ómnibus presentado por el Gobierno y tumbado el pasado 22 de enero con los votos en contra de PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados.

La plataforma de pensionistas destaca la «importancia vital» del aumento anual de las pensiones, que en ese decreto fijaba una revalorización del 2,8 por ciento para las pensiones contributivas, del seis por ciento en el caso de las pensiones mínimas y no contributivas y del nueve por ciento para los pagos del Ingreso Mínimo Vital. Este incremento se hará efectivo este mes de enero, pero si no se toman medidas, dejará de aplicarse en febrero. Es por ello que los jubilados exigen una solución antes del 20 de ese mes. Si ésta no llega, volverán a movilizarse en las calles el día 22 de febrero como ya hicieron en enero del año 2018.

En un comunicado conjunto con otras plataformas de pensionistas del país denuncian que las pensiones «sigan siendo una moneda de cambio y no un derecho básico y fundamental» y avanzan que «no daremos ningún paso atrás ni aceptaremos políticas sobre las pensiones como las vividas entre los años 2011 y 2018».