Las ganas de emprender y la pasión por el deporte empujaron a Lluís Vilà (Ciutadella, 1981) y Toni Bota (Esporles, Mallorca, 1996) a unir fuerzas y dar forma a «Bivo», una aplicación móvil –todavía en una fase muy embrionaria– enfocada a la personalización de entrenamientos deportivos. Esta innovadora solución y, especialmente, el trabajo que hay detrás fueron reconocidos la semana pasada con el primer premio de 1.000 euros del «Impulsa Startups 2024», programa organizado por la Cámara de Comercio de Menorca.

Al ejercer como profesor de economía y marketing, disponiendo al mismo tiempo de experiencia como consultor y gestionando una empresa de marketing, Vilà manejaba a la perfección el apartado económico y empresarial.

Pese a que el ciutadellenc esté también ligado a deportes como el waterpolo o la vela a nivel federativo y en el ámbito institucional, sería Bota quien acabaría por fortalecer la parte deportiva del proyecto gracias a su formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además de su bagaje como encargado de la preparación física de profesionales del tenis, vela, alpinismo, rugby, natación...

¿Cómo surge esta alianza?

—Toni Bota: Lluís y yo no nos conocíamos de nada y una persona nos hizo de nexo, ya que él buscaba un entrenador de un perfil bastante concreto.

Lluís Vilà: Acudí a mi amigo Joan Casasnovas para que me ayudase a encontrar a alguien como Toni. Primero, que fuese buena persona, y luego que supiese mucho de deporte. Era Toni Bota sí o sí.

¿Y qué tenían en mente por aquel entonces?

—L.V.: Quería volver a emprender y para ello tenía la idea de mezclar deporte y tecnología, algo para lo que tenía muy claro que debía formar un equipo. Para eso necesitaba encontrar a un crack como Toni y así poder hacer una investigación de mercado en relación al mundo del deporte y la inteligencia artificial.

T.B.: Antes del «Impulsa» ya estábamos trabajando juntos, planteando diferentes ideas, estudiando y valorando el mercado. Hicimos un trabajo bastante intenso, realizando un análisis de competencia y acabando de enfocar la idea inicial.

¿Qué buscabais participando en el «Impulsa Startups 2024»? ¿Un asesoramiento para lanzar Bivo al mercado?

—T.B.: Eugenio Ayuso, el coordinador de la Cámara de Comercio, le comentó a Lluís que existía la posibilidad de participar, así que tanto él como yo pensamos que era una buena idea, ya que no podíamos más que aprender de esta experiencia, como así ha sido. Hemos conocido a gente muy valiosa y nos llevamos muchos aprendizajes.

L.V.: Ha existido una unión con el resto de participantes. Hemos hecho un buen grupo tanto a nivel personal como profesional, que es importante. Hemos tenido acceso a un ecosistema en el que hay personas que ya han pasado por el mismo proceso que nosotros, que son relevantes a nivel de inversión y emprendimiento... La Cámara de Comercio ha hecho un gran esfuerzo y se lo agradecemos.

Por su trayectoria, Lluís ya sabía de qué iba la cosa. En su caso, Toni, ¿qué expectativas tenía al entrar en el programa?

—T.B.: Éramos conscientes de lo que podíamos llegar a conseguir, por lo que la curiosidad me impulsó a adentrarme en él. Soy una persona muy proactiva y predispuesta a innovar. En consecuencia, me gusta salir de mi zona de confort, y más tratándose de algo que me puede ayudar a crecer a nivel profesional. Por otro lado, pensamos que podemos ayudar a un gran número de personas a través de una aplicación, porque puedes llegar a cualquiera que tenga un móvil en su mano.

¿Cuál es el aspecto que más destacarían de la experiencia?

—L.V.: Las incubaciones de los proyectos de emprendimiento son una experiencia muy intensa: tienes que entregar muchas cosas, pensar otras tantas, reuniones... Y para los que emprendemos, tener a una persona que te entiende y te conecta como Eugenio, es como encontrar agua en el desierto.

T.B.: Se ha implicado muchísimo y es una persona muy cercana. Nos ha ayudado muchísimo a la hora de resolver dudas empatizando con nosotros, lo que de por sí hace que mejores.

¿Y cuál es el objetivo ahora?

—T.B.: Nuestra expectativa es seguir sumando aprendizajes y experiencias, ya que para nosotros la clave es seguir aprendiendo. Independientemente de haber ganado «Impulsa Startups 2024», habríamos seguido con el mismo plan de acción:ir mejorando, formalizar cada vez más la aplicación para poder sacarla al mercado cuanto antes mejor, conocer gente y poder aportar nuestro granito de arena en el concurso nacional. A partir de ahí, seguir haciendo nuestro camino pase lo que pase.

L.V.: Si todo va bien, durante la deceleración sacaremos el MVP, el producto mínimo viable, que es otro de los objetivos. A su vez, está el viaje a Madrid, ya que hay una final nacional en la que participan los tres finalistas de la Isla. Estamos ilusionados por poder ir, aprender y seguir sumando cosas al proyecto, además de compartir esta experiencia con los otros dos proyectos menorquines.

¿Hacia dónde quieren ir con Bivo? ¿Qué es actualmente?

—L.V.: Eso se definirá en la fase final de la deceleración. Acabamos de pasar por el proceso de incubación, en que se empieza a generar la idea. Es un proceso que requiere paciencia y creo que la idea se acabará cristalizando en dicho proceso.