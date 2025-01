El Ayuntamiento de Alaior se ha quedado sin electricistas en su brigada y ha tenido que contratar una empresa externa para el cuidado del alumbrado públicio, aunque eso no ha evitado que en los últimos meses se acumulen «pequeñas averías», tal y como las califica el concejal de Mantenimiento de Vías Públicas y Brigadas Municipales, Luis Arévalo, que sin embargo admite que «estamos teniendo problemas» derivados de la falta de personal.

Algunos ciudadanos han expresado su malestar en redes sociales, colgando vídeos e imágenes de algunas calles de la localidad prácticamente a oscuras y de personas mayores, incluso con caminadores, alumbrándose con una linterna para poder caminar sin caerse, una situación que es insegura; en otras calles de Alaior se aprecian bombillas de farolas que parpadean y no son repuestas. Los problemas se arrastran desde el año pasado. Hace unos seis meses que el oficial electricista que estaba en plantilla se jubiló, y tres meses después otro trabajador, el electricista que quedaba, dejó el Ayuntamiento para incorporarse a otro puesto en el aeropuerto. El gobierno municipal recurrió a un contrato menor para externalizar el servicio de mantenimiento del alumbrado público.

Iluminación deficiente en el casco urbano | Katerina Pu

Según el concejal responsable del área, el último electricista no pudo quedarse y estabilizar su plaza porque no tenía el nivel de catalán B exigido, aunque esto para la oposición de Avançam es una excusa. «Con las condiciones que ofrecen no logran captar personal», asegura el concejal Victor Ferrer. El grupo de izquierdas presentará al pleno del próximo 4 de febrero una moción en la que solicita al Ayuntamiento un inventario de las deficiencias eléctricas en el municipio, así como el compromiso de elaborar un plan de actualización y revisión del alumbrado público.

Avançam también reclama aumentar «el control y la colaboración» con la empresa encargada del mantenimiento, habilitar canales de comunicación con los ciudadanos para que estos reporten las incidencias, y dotar la plantilla municipal de suficientes electricistas para que el alumbrado público sea «óptimo y eficaz».