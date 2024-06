Con 44 policías locales operativos firmar el convenio con el Ministerio del Interior por el que Maó se sumaría al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), no ofrece garantías a las víctimas para las labores de seguimiento que se les asignen a los agentes.

Ese fue el argumento esgrimido por el alcalde, Héctor Pons, y la teniente de alcalde responsable de Seguridad Ciudadana, Elena Costa, para abstenerse en la moción presentada por Ara Maó el pasado jueves en el pleno, que sí respaldaron el Partido Popular y el concejal no adscrito, Xisco Cardona.

La moción insta al equipo de gobierno a que agilice las gestiones para firmar cuanto antes con el Ministerio del Interior el convenio que suponga la incorporación de la Policía Local a este sistema nacional de protección a víctimas de maltrato y sus hijos menores.

La regidora de Ara Maó, Maria Cristina Fernández, recordó que Maó aglutina 90 de los 180 casos de violencia de género que están dados de alta en VioGén, «por lo que no se entiende que no estemos integrados» y que sí lo estén Ferreries, Sant Lluís y Alaior. Es Castell y Es Mercadal están adheridos pero aún no han firmado el convenio. Maó se adhirió en 2017 pero desde entones ni ha firmado el protocolo ni el convenio, o sea que a nivel operativo no supone nada.

Tanto Fernández como Maria Isabel Llufriu, del PP, entienden como una excusa que el equipo de gobierno bloquee esta incorporación a partir de un informe del jefe de la Policía Local, «al que se le tiene muy en cuenta porque también en base a otro informe suyo se tardaron meses en multar con los radares de la ronda», dijo la edil de Ara Maó. Recordaron ambas formaciones que no se trata de un seguimiento de 24 horas ni a todas las víctimas, sino a las que les corresponda a la Policía Local, que debería destinar tres agentes a este cometido tras una formación específica.

El PSOE trató de incluir una enmienda a la moción para que se agilice la entrada en el sistema «cuando se tengan efectivos y garantías suficientes, y se cuente con un informe positivo del actual jefe policial», Pedro Vives. PP y Ara Maó rechazaron la enmienda por lo que la moción se aprobó en su totalidad.

La última palabra la tuvo el alcalde, Héctor Pons, quien lamentó que la oposición tomara como una excusa un informe del mando policial. En todo caso, el primer edil afirmó que «si no podemos garantizar el servicio a las víctimas no se pondrá en marcha». Recordó que son tres agentes en dedicación completa a esta función y afirmó, categórico, que «no firmaré un convenio con informes negativos del jefe de la Policía, no lo haré», pese a que el pleno apruebe lo contrario.