La rápida intervención de la dotación de bomberos del parque de Maó evitó el domingo que un incendio declarado en una vivienda de Sant Lluís se propagara a todo el piso y afectara a los de alrededor.

El fuego se declaró poco después de las 12 en la cocina de este inmueble situado en la segunda planta del número 124 de la Avinguda de la Pau. Por causas que están siendo investigadas desde la Policía Judicial de la Guardia Civil las llamas se extendieron quemando los electrodomésticos y todos los muebles de esta estancia.

Además, el fuego llegó a una salita contigua a la cocina afectando a la televisión y al sofá, principalmente, mientras que el humo también causó serios desperfectos en toda la vivienda. La hipótesis más probable que justifique el incendio pudo ser un cortocircuito en alguno de los aparatos electrodomésticos de la cocina. Los especialistas del Instituto Armado han acudido en la mañana de este lunes a la vivienda para tratar de esclarecer el siniestro.

Cuando se produjo el incendio no había nadie en el interior del piso y fueron los vecinos quienes dieron el aviso de alerta cuando observaron como la densa humareda que salía al exterior. La mayoría de los habitantes del bloque tuvieron que evacuar sus domicilios pero no hubo que lamentar heridos. Además de los bomberos y la Policía Local de Sant Lluís acudieron varias ambulancias en previsión de posibles afectados por inhalación de humo. No fue necesario ningún traslado.