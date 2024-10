Un usuario de la sanidad pública ha interpuesto sendas denuncias contra un médico que ejerce como ginecólogo desde hace varios años en el Hospital Mateu Orfila y ha atendido a algunas de sus familiares. El hombre señala en las demandas presentadas ante la delegación insular del Colegio de Médicos de las Illes Balears, el 9 de agosto, y ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Maó, el 2 de septiembre, que el doctor en cuestión presta un servicio como especialista en ginecología y obstetricia, lo que supone que está usurpando una especialidad de la que carece, o al menos no aparece como reconocida en el territorio español.

El Colegio de Médicos confirmó ayer, tanto la existencia de la denuncia, como la veracidad de su contenido, que ya ha trasladado a su comisión deontológica para que lo valore. El médico denunciado no aparece en el registro de titulados en la especialidad que ejerce en el hospital menorquín y también en otro privado de Catalunya, según incluye en su perfil de Linkedin, la principal red social orientada al empleo.

En el registro de la Organización Médica Colegial de España, el profesional figura como médico de alta, con la sola especialidad de medicina general. En su perfil profesional él mismo se presenta como médico ginecólogo y obstetra, fellow endoscopia quirúrgica ginecológica, con dos máster cursados en una universidad levantina relacionados con esta especialidad que estudió, siempre según refiere en esa red social, en una universidad de su país de origen, en Sudamérica.

Ni el Hospital Mateu Orfila, ni el gerente del Área de Salud de Menorca, Bernardo Pax, se pronunciaron ayer sobre estas denuncias argumentando que no se han presentado en el hospital ni tampoco consta ninguna queja.

Falta grave de médicos

Sí lo hizo el presidente del Colegio balear de Médicos, Carlos Recasens, quien en cierto modo excusó esta irregularidad por la grave falta de médicos que no solo afecta a Balears, sino a otras comunidades, dijo, subrayando que «Menorca, además, no solo compite con las otras islas, sino con otros destinos». Aseguró no haber comprobado aún con el Ministerio si el médico denunciado cursó o no la especialidad de ginecología en su país y ha tratado de homologarla aquí, lo que no es un proceso sencillo ni rápido, pese a que el galeno en cuestión ya lleva más de diez años trabajando como ginecólogo en la Isla.

El mandatario colegial estima que esta situación «no es lo deseable, pero ante la falta de profesionales a las gerencias y al IB-Salut no les queda más remedio que contratar a estos médicos con titulaciones en vías de consolidación», que deben trabajar con supervisión y tutela, «como lo hablamos con ambas», añade.

El Comib asume que tanto la sanidad pública balear, como la privada, cuando contratan a un médico lo hacen porque están seguros de sus capacidades para ejercer ese trabajo. Constata, además, la dificultad doble que tienen Menorca e Eivissa para buscar especialistas, «es una realidad muy dura, de ahí que la Conselleria apueste por medidas extraordinarias para plazas de muy difícil cobertura» y atender a la población. Recientemente Can Misses contrató a cuatro anestesistas sin la titulación homologada, por ejemplo.

En cuanto a la legalidad de este ejercicio, «no es que el médico no pueda ejercer la especialidad, lo que no puede hacer es ejercerla como especialista. No soy jurista para decirlo pero lo que sí es ilegal es que una persona que no tenga la especialidad de ginecología, como este caso, se presente como sí lo fuera». Quiere decir que esta persona aunque es médico «en ningún momento se puede identificar como ginecólogo o obstetra».