En su declaración ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Ciutadella, el hombre de 72 años indicó que no recordaba cómo había ocurrido el accidente pero que, en todo caso, tenía la percepción de no haber sido el responsable del violento choque. Sí está comprobado, no obstante, que fue su coche el que invadió el carril contrario. El taxi que venía de frente, en dirección Maó, por el carril central de la vía, trató de esquivarlo pero impactó de lleno en la zona del copiloto donde estaba su mujer lo que provocó su muerte en el acto por politraumatismos, según determinó la autopsia.