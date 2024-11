El vídeo de la brutal agresión que sufrió un joven de Ciutadella durante la madrugada del pasado sábado en la zona de Es Pla ha desencadenado una ola de comentarios con dudas razonables sobre el desarrollo de los acontecimientos que pudieron haber tenido un grave desenlace. Por qué no recibió atención médica tras caer fulminado e inconsciente sobre el asfalto a consecuencia del tremendo cabezazo que le dio su agresor, o por qué la víctima no denunció los hechos hasta el martes, son las preguntas que deberán tener una respuesta cuando se completen las diligencias.

El caso ya está judicializado porque la Policía Nacional de Ciutadella informó ayer por la mañana que tiene localizado al agresor, después de que, finalmente, la víctima, un joven de 24 años, acudiera a Comisaría y presentara la correspondiente denuncia el mismo martes. A resultas de esta la Policía ha imputado al agresor y a la chica que aparece en el vídeo antes de la agresión por su presunta responsabilidad en lo sucedido.

El agredido tuvo que desplazarse al Canal Salat el martes al sentir mareos, tener vómitos y malestar general, con toda seguridad relacionados con el tremendo cabezazo que le dio el otro hombre, de 30 años, también natural de Ciutadella, en la zona de ocio del puerto tras una discusión con una joven en una discoteca. Tanto el impacto directo del cabezazo como el golpe contra el asfalto hicieron temer peores consecuencias dado que el joven perdió el conocimiento.

La película de los hechos explicada por familiares del agredido incluye que el joven no llegó a recibir atención del 061 pese a que quedó fulminado sin moverse. Tras ser atendido en primera instancia por una chica que vino corriendo del otro lado del puerto, sin que la gente de alrededor se inmutara, y posteriormente por su mismo agresor, el hombre recuperó la consciencia minutos después y acabó marchándose a su casa solo y por su propio pie.

La Policía Nacional precisó ayer que posiblemente el joven no recordara lo sucedido pero lo cierto es que tanto sus agentes como los de la Policía Local llegaron al lugar de la agresión pocos minutos después de que la seguridad de la discoteca donde se había originado la discusión diera aviso al 112. Los policías se interesaron por el joven pero este insistió en que no quería ser atendido ni tampoco presentar denuncia, lo que dio lugar a que se cancelara el aviso, y explicaría que no llegara a acudir la ambulancia.

El hombre, sin embargo, se plantea añadir a la denuncia también la omisión de socorro por la falta de atención recibida por parte de los presentes, informó su familia.

Los agentes de la ‘Nacional’ y de la Policía Local identificaron a la víctima a su llegada pero no profundizaron en la agresión por su postura contraria a recibir asistencia de un médico o informar sobre su agresor.

La familia del agredido ha explicado que este no recordaba el domingo nada de lo que había sucedido durante y después de la agresión. Fue el lunes cuando el vídeo viral de la agresión llegó hasta él, cuando tuvo conocimiento de lo que había pasado.

La Policía Nacional, una vez el joven puso la denuncia el martes con su correspondiente parte médico, abrió la investigación y localizó al agresor, que ha quedado imputado junto a la otra joven. No le ha detenido porque, según el primer parte médico, las lesiones no revestían gravedad.