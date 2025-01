Desde 2016 Fernando Follos, especialista en medio ambiente industrial, actualiza semanalmente un registro sobre incendios en recintos autorizados de tratamiento de residuos de todo el país para denunciar este fenómeno creciente del que Menorca no es una excepción. Los tres incendios que en poco más de un año –del 11 de diciembre de 2023 al pasado 5 de enero– se han declarado en el vertedero del Área de Gestión de Residuos de Milà no le han pasado inadvertidos, «que un vertedero arda ni que sea una vez al año no es normal, es que algo se está haciendo mal y si se hace mal tantas veces llega a ser sospechoso».

Altas temperaturas, condiciones meteorológicas, gases de digestión de los residuos, presencia de materiales pirotécnicos y en general causas fortuitas nunca achacables a las empresas responsables de la gestión son siempre los motivos que se atribuyen oficialmente a este tipo de incidentes, pero el experto denuncia en conversación con este diario que «cuando se declara un incendio en vertedero no vale ninguna excusa, quiere decir como mínimo que algo falla». En ese sentido recuerda que la normativa es muy estricta sobre las medidas que se deben tomar para evitar que los residuos que deben ser enterrados terminen siendo pasto de las llamas. Noticias relacionadas Una cámara de las celdas de Milà no funcionaba el día del último incendio Más noticias relacionadas Riesgo Follos señala con rotundidad al riesgo que supone el humo que se genera en vertederos que están ubicados en zonas relativamente cercanas a la población, como es el caso de Milà, situado a un kilómetro de urbanizaciones como Sa Mesquida y a poco más de dos kilómetros de S’Altra Banda del puerto de Maó. «Mi especialidad es precisamente la calidad del aire y la salud y me hace gracia cuando le restan importancia, todo el humo es tóxico pero el que se genera por la combustión de residuos es mucho más peligroso», alerta, señalando a la variedad de desperdicios que se concentran en un vertedero, con materiales en apariencia inocuos pero que contienen elementos de alta toxicidad: «Además la combustión nunca es todo lo completa que sería en un horno, suele generar columnas de humo negro, con partículas nocivas, en algunos casos se ha tenido que evacuar a gente». Después de todo este tiempo llevando un registro exhaustivo de los incendios que se declaran en áreas de tratamiento de residuos –exluye los pequeños incendios que no requieren de intervención de los bomberos– Follos ha detectado una tendencia al alza en este tipo de sucesos que atribuye directamente a la quema «intencionada e incluso interesada». Se refiere aquí al fenómeno en el conjunto de España, que ha cerrado 2024 con una cifra histórica de fuegos en plantas de tratamiento y vertederos. Hasta 143 se han declarado, un 30 por ciento más que en el año anterior. Intereses Este experto está convencido de que detrás de una parte de los incendios hay intereses económicos y apunta a un cambio de regulación que pone coto a la exportación de residuos a países fuera de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2024/1157 busca «garantizar (…) que la Unión no exporte sus dificultades en materia de residuos a terceros países y que se afronten mejor los traslados ilícitos de residuos», imponiendo notificaciones y autorizaciones previas para el traslado de residuos a terceros países. Anteriormente China, el mayo importador de residuos del mundo, había frenado la compra de desperdicios. El apunte Todos los fuegos se declaran por la tarde o en días festivos: ¿Es sólo una casualidad? Los seis incendios que han salido a la luz pública desde el año 2016 en el Área de Gestión de Residuos de Milà tienen un denominador común, todos han sido declarados en horario vespertino y la mitad de ellos en fin de semana o día festivo. ¿Se trata de una coincidencia? Es precisamente el horario más habitual en el conjunto de los incendios que se registran en todo el país y lo cierto es que, más allá de suspicacias, se trata de franjas horarias y días en que desciende drásticamente el personal y las entradas en el recinto. El descenso de la vigilancia también puede explicar que los fuegos se acaben descontrolando.