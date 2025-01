La bailarina de danza oriental, acusada de estafar 49.760 euros al Consell por subvenciones que le fueron concedidas entre los años 2018 y 2021 debe devolver hoy esa misma cantidad en el juicio señalado en la Audiencia Provincial.

Ese fue el compromiso adquirido por la bailarina en la vista a prevención celebrada el pasado 11 de septiembre. Entonces su abogado, el del Consell y el de la Comunidad Autónoma pactaron este acuerdo que no pudo consumarse ese día puesto que la institución insular exigió recibir la suma estafada en un solo pago.

Si no hay novedad, la mujer hará efectivo hoy el pago de la cantidad que le reclama el Consell en siete expedientes administrativos por el valor señalado, que correspondían a actividades supuestamente organizadas por la Asociación Cultural Baladí-Estudio de Danza, Terapias alternatives y Danzas del mundo. La acusada era su presidenta y quien la gestionaba en exclusiva.

Estafas

Para obtener las subvenciones del Consell simuló costes de 328.880 euros, según el escrito de acusación, que o bien no se realizaron o eran en gran parte coincidentes con los del Institut d’Estudis Baleàrics, entidad dependiente del Govern. A esta entidad también estafó 22.858 euros, ya consignados por ella en el Juzgado. La bailarina justificó con facturas falsas gastos por 413.399 euros ante el IEB para actividades que no se hicieron o para gastos que no se habían producido.

De cumplir con el acuerdo que evitará la pena de prisión al ser ésta mínima, el juicio se limitará a lectura de la sentencia por conformidad. El fiscal y el Consell le piden una pena de cárcel de tres años y medio, y de cinco años y dos meses la Comunidad Autónoma.

La mujer admitió que las facturas que había presentado para distintas líneas de subvención y para organizar un festival de danza del vientre en Menorca no eran reales. Sostuvo que los fondos sí se habían empleado para la asociación e intentó justificar que muchos de los pagos se realizaban en efectivo, sin que quedara constancia documental.