Hace años el Centro Penitenciario de Menorca llegó a contar con tres médicos en plantilla. Eran tiempos en que la población reclusa estaba en torno a los 40-45 internos, incluso menos. A día de hoy la cifra se aproxima al doble puesto que la ocupan 71 presos y paradójicamente, el centro no dispone de ningún facultativo desde hace ya 7 meses. Nadie quiere venir y los internos que lo precisan han de ser trasladados bajo custodia de la Policía Nacional al Hospital Mateu Orfila o atendidos por videoconferencia.

EL ÚLTIMO CASO, UN OCTOGENARIO. Fue el pasado 7 de enero cuando un recluso octogenario tuvo que ser trasladado al hospital y quedó ingresado bajo custodia policial debido a un mal estado repentino. Dado que la Policía Nacional siempre va corta de efectivos se decidió su evacuación a Palma en helicóptero medicalizado el 10 de enero bajo custodia de la Guardia Civil porque en Palma sí hay más agentes para hacer la guardia de un preso ingresado. Cada traslado hospitalario genera un coste añadido y una merma de recursos materiales y humanos para destinarlos a otras urgencias.

TU ABANDONO ME PUEDE MATAR. «Con un médico no habría ocurrido todo este despropósito», afirma el sindicato de funcionarios de prisiones, Tampm, con representación en la de Menorca, aunque finalmente el traslado del octogenario se abortó porque el preso mejoró. Apuntan que la plaza de médico no se ha cubierto por el elevado precio de los alquileres. Uno que ya estaba apalabrado se echó atrás cuando vio el coste del alojamiento. Recuerda el sindicato que la anterior presidenta del Govern, Francina Armengol, elevó varias peticiones al respecto al Ejecutivo, «pero ahora que preside el Parlamento se ha desentendido y parece haber olvidado lo que nos prometió por lo que sufrimos los empleados del estado con el coste de la insularidad». Denuncian que la cárcel aún tiene 15 plazas de funcionarios vacantes y que entre los actuales los hay que se obligan a compartir vivienda por los mismos motivos.

PERSIANA VOLADORA. Policía Local y bomberos tuvieron que intervenir el martes pasado a primera hora de la mañana para evitar que una persiana volara por los aires en un edificio de la plaza Abu Umar. La persiana se había desprendido de su anclaje y amenazaba con venirse abajo desde un segundo piso.

Una persiana, a punto de caer en la plaza Abu Umar.

RECLAMACIÓN POR 18 MESES DE CÁRCEL. Uno de los detenidos en la Operación Grillo contra el tráfico de drogas en Maó, trasladará al Ministerio de Justicia, a través de su abogado, Carlos Maceda, una reclamación de responsabilidad patrimonial para que le sea compensada su estancia en prisión provisional durante 18 meses. El hombre quedó en libertad tras el juicio, antes incluso de que se dictara sentencia, al estimar el tribunal que era inocente. La cuantía de la indemnización está por calcular pero haber pasado año y medio en prisión siendo inocente es un tiempo irrecuperable que no tiene precio.

JEFE DE BOMBEROS. Esta semana debe reunirse la comisión evaluadora del Consell para decidir si los tres interesados en cubrir la plaza de jefe de bomberos de la Isla cumplen los requisitos exigidos. Uno de los tres es funcionario del Consell sin estar vinculado al servicio de Prevención y Extinción de Incendios, aunque será la comisión la que decida si pasa a la fase de entrevista.

MÉDICOS DEL MUNDO. El juez ha aceptado la petición de la defensa del exdelegado de Médicos del Mundo en Menorca, acusado de agresión sexual por cuatro mujeres que ejercían la prostitución en la Isla. Las cuatro serán sometidas a una exploración del psicólogo forense en relación a este caso para evaluar sus consecuencias, cuyo trámite alargará aún más el proceso.

APROPIACIÓN. Piso compartido en Avinguda Menorca, de Maó, entre cinco i

Un hombre de Maó, estafado en la compra de una 'Harley' Iron 883.

nquilinos. La propietaria, que también vive en el inmueble encarga a una de ellas que cobre el mes al resto de los compañeros de piso durante un mes de ausencia y posteriormente le entregara la recaudación, La mujer, de origen colombiano, se quedó con el dinero, 950 euros, y ha sido denunciada por la titular. Se enfrenta a una condena de un año y medio de prisión en el juicio de la próxima semana.

HARLEY, ESTAFA. Pensó que compraba una moto Harley Davidson Iron 883 a precio de ganga y resultó ser una estafa. La víctima vio la moto en la web autoscout24 por 4.414 euros en noviembre de 2020. Contactó con el vendedor y este le dio un número de cuenta de otra persona para que hiciera la transferencia. Esta recibió el dinero, se lo quedó pero la moto nunca llegó al comprador, residente en Maó. El fiscal pide al presunto estafador una pena de año y medio de cárcel y que indemnice a la víctima con el dinero estafado.