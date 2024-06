Quatre històries de dones relatades per les periodistes Carla Ameller, Marta de Olives i Mercè Pérez, amb la interpretació de cinc cançons estretament lligades a les referides històries, amb les veus de Rut Florit, Sílvia González i Juana Melià, van constituir el reconeixement a les ajuntadores del calçat, les madones de lloc, les cambreres d’hotel i les mares/àvies que el Fòrum i Centre d’Estudis Local d’Alaior va celebrar el dissabte a l’església de Santa Eulàlia, amb l’assistència d’un nombrós públic.

L’acte va començar amb la interpretació de la cançó «If I Were a Boy», de Beyoncé, a càrrec de Sílvia González, en què s’intenta ser un jove per explicar el que fan ells, menystenint moltes vegades la sensibilitat de les dones. A continuació, es van relatar successivament les diferents històries a partir dels testimonis de Maria Sintes Carreras (ajuntadores), Aguedita Rotger (madones), Palmira Carmona (cambreres d’hotel) i Niní Pons i Magdalena Camps (mares/àvies), alternant cada relat amb les cançons escollides.

Les tres periodistes i les tres cantants que van participar en l’acte. | Gemma Andreu

Sílvia González i Rut Florit van interpretar «Cançó de fer camí», de Mireia Vives, que va servir per defensar la necessitat d’emprar la sensibilitat de les dones per emprendre un viatge que barati el món.

A continuació, Rut Florit va cantar la versió de Nina Simone de la cançó «Feeling Good», d’Anthony Newley i Leslie Bricusse, per subratllar que les coses es perceben molt millor quan es té llibertat, encara que les condicions de vida de moltes dones no li han permès una mirada de la vida lliure i optimista.

Les tres cantants van interpretar la cançó «La tumba de la golondrina», que han fet famosa la Ronda de Boltraña amb la col·laboració de Rozalén. Aquesta cançó s’inspira en la història real de les dones i filletes que a l’hivern emigraven cap a França a través dels Pirineus per treballar com a espardenyeres i que a la primavera tornaven al seu poble que, a l’acte del dissabte, es va equiparar amb moltes de les dones que també van ser emigrants a una Illa per treballar principalment com cambreres d’hotel.

El públic va omplir pràcticament la nau central del temple. | Gemma Andreu

Juana Melià va posar veu a la cançó «Ay mamá», de la cantautora catalana Rogoberta Bandini, que representa un crit feminista per rendir homenatge a les mares i a totes les dones, a més de constituir una crítica al fet que el cos de la dona estigui constantment en judici públic.

Després de la intervenció del president del Fòrum i Centre d’Estudis Locals d’Alaior, Llorenç Petrus, en què va explicar la motivació de l’acte i va agrair l’excel·lent resposta per part del públic, les tres cantants van interpretar «Wonder Woman», de Miley Cyrus, que és la història d’una dona forta i resistent a les situacions de dolor que ha viscut.