És ja una tradició de cada any en arribar l'estiu i encetar la temporada de festes de Menorca. Estrella Damm i Es Diari continuen l'acord per a repartir un any més la camiseta de les festes, que és esperada per molts menorquins.

Amb el títol 'Sa festa és sa nostra bandera', l'autor enguany és el pintor i artista plàstic Marc Coll Moll (Ciutadella, 1997). «M’agrada pensar que un conjunt de petites coses poden formar-ne una de gran, i que aquest complex no pot ser explicat únicament per l’anàlisi de les seves parts individuals, sinó que emergeix de les interaccions entre les parts», explica Marc Coll quan li demanam el missatge d’aquest disseny. Afegeix que «és el que passa amb les festes de Sant Joan i explica perquè són tan especials. No són un simple esdeveniment, sinó tot un seguit que interactua entre si. Des dels actes més grans i multitudinaris als més petits i íntims, des dels més tradicionals als incorporats recentment». «Al cap i la fi, són els que han definit com és avui la i és el que he volgut transmetre dibuixant els elements per separat», conclou. Les camisetes, que s'han estampat a Menorca, als tallers d'Idees Menorquines, es distribuiran a partir del dilluns 10 de juny a les oficines d’Es Diari, a Ciutadella, i a Maó, a canvi de 25 xapes d’Estrella Damm. Aquesta promoció està dirigida, exclusivament, a persones majors de 18 anys. El màxim és de tres camisetes per persona.