L’Ajuntament de Ciutadella ha fet pública aquest dijous la llista de les 105 visites que la Junta de Caixers farà aquest diumenge amb motiu del Dia des Be. Tot està a punt perquè José Mercadal Pons del lloc de sa Marjal, elegit enguany per representar s’homo des be, recorri els carrers del centre de la ciutat.

Noticias relacionadas Es be de Sant Joan: el blanco de todas las miradas Más noticias relacionadas Amb aquesta informació, la ciutadania podrà seguir la comitiva i disposarà d’una aproximació horària sobre les visites que es faran durant el dia, des de la sortida de cal caixer senyor, al Carrer Major des Born número 9, instants després de sonar el primer toc de fabiol a les 9 del matí. Per raons de protecció de dades, el primer llistat que ha fet públic l'Ajuntament de Ciutadella aquest dijous no especifica el nom de les famílies que reben les visites. En principi està previst de fer tres tocs de dol. A partir de les 9 hores 1 C. Major des Born, 9

2 Plaça des Born, (15) s/n

3 Cal Bisbe, 8

4 C. Sant Sebastià, 16 (dol)

5 C. ses Andrones, 25

6 C. Sant Bartomeu, 3

7 C. Sant Jaume, 14

8 C. Sant Cristòfol, 55

9 C. Sant Cristòfol, 53

10 C. Sant Cristòfol, 51

11 C. Sant Cristòfol, 46

12 C. ses Roques, 4 A partir de les 10 hores 13 C. ses Roques, 6

14 C. ses Roques, 9

15 C. ses Roques, 8

16 C. ses Roques, 15

17 C, ses Roques, 14

18 C. ses Roques, 20

19 C. ses Roques, 28

20 C. sa Muradeta, (104) s/n

21 C. Sant Jaume, 1

22 C. Sant Miquel, 32 A partir de les 11 hores 23 C. Sant Rafael, 1

24 C. es Mirador, 12

25 Plaça des Pins, (49) s/n

26 Plaça des Pins, 9 1r

27 C. Sant Pere d’Alcàntara, 28

28 C. Sant Jeroni, 11

29 Plaça des Born, 4

30 Plaça des Born, 2 A partir de les 12 hores 31 Plaça des Born, (20) s/n

32 Plaça des Born, 19

33 C. Major des Born, 8

34 Plaça de la Catedral, 8

35 Plaça de la Catedral, (5) s/n

36 C. Roser, (2) s/n 1r

37 Placeta del Roser, 3 A partir de les 13 hores 38 Ses Voltes, (42) s/n

39 Ses Voltes, 27 (dol)

40 C. Sant Antoni, 5

41 C. Qui no Passa, 31

42 C. Dormidor de ses Monges, 18

43 C. Dormidor de ses Monges, 20

44 C. Maria Auxiliadora, 5

45 C. Maria Auxiliadora, 19 B

46 C. Maria Auxiliadora, 19

47 C. Maria Auxiliadora, 25 A partir de les 14 hores 48 C. Santa Rosalia, 29

49 Av. Constitució, (57) s/n

50 Av. Constitució, 122

51 Av. Constitució, 130 A les 14.30 hores 52 C. Alfons XIII, 34 A partir de les 15.45 hores 53 C. Mare Molas, 18

54 Plaça de Sant Antoni, (2) s/n

55 Av. Constitució, 70

56 Av. Constitució, 51

57 C. s’Arc, 25 2n

58 C. s’Arc, 15

59 C. s’Arc, 22 A partir de les 16.30 hores 60 C. Sant Joan Bosco, 21

61 C. Corniola, 47

62 Av. Constitució, 29

63 Av. Constitució, 34

64 Av. Constitució, (16-18) s/n

65 C. Muralla d'Artrutx, (41) s/n

66 Av. Conqueridor, 32

67 Av. Conqueridor, 46 1r A partir de les 17.30 hores 68 Av. Conqueridor, 63 (porta esq) 1r

69 Av. Conqueridor, 73 1r

70 C. Muralla d'Artrutx, 8 1r

71 Av. Conqueridor, 100

72 C. Sant Joan Baptista, 21

73 C. Sant Joan Baptista, 20 1r

74 C. Sant Joan Baptista, 10 baixos

75 C. Portal d'Artrutx, 2 (dol)

76 C. Portal d'Artrutx, 1A A partir de les 18.30 hores 77 C. Seminari, 9

78 C. Hospital de Santa Magdalena, (2) s/n

79 C. Estret, 8

80 C. Alaior, 19

81 C. Maó, 30

82 C. Maó, (15) s/n

83 C. Maó, 16

84 C. Santa Clara, 29 A partir de les 19.30 hores 85 C. Santa Clara, 42

86 C. Portal de sa Font, 2

87 C. Portal de sa Font, 10

88 C. Portal de sa Font, 18

89 C. Portal de sa Font, 36

90 C. Santa Rosalia, 10

91 C. Santa Rosalia, 16

92 C. Santa Rosalia, 9 (cotxeria)

93 C. Santa Rosalia, 7

94 Plaça de sa Font, 3

95 Av. Francesc de Borja Moll, 10

96 Av. Francesc de Borja Moll, 13 baixos A partir de les 20.30 hores 97 C. Portal de sa Font, 43

98 C. Portal de sa Font, 33

99 C. Sant Sebastià, 3

100 Ses Voltes, 36

101 C. Seminari, 2 accessori (porta dreta)

102 C. Seminari, 8

103 C. Seminari, 24

104 C. Sant Isidre, 33 A les 21.45 hores 105 C. Sant Isidre, 21