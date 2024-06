«Sant Joan és viu així!». Amb aquest lema l'Ajuntament de Ciutadella ha llançat una campanya informativa per conscienciar, sobretot a la gent que ve de fora i que viu les seves primeres festes, el que es pot fer i el que no s'ha de fer durant aquests dies festius a Ciutadella.

Amb aquesta coneguda expressió, que cada any és corejada pels ciutadellencs en els principals actes de les festes, es pretén mostrar d'una forma clara i directa què significa realment la festa davant certs comportaments i actituds incívics que, amb els anys s'han assumit com a part de les festes, i que són la mostra de com «no es viu Sant Joan».

Sant Joan es viu així!

La campanya es fa en positiu, donant una sèrie de consells sobre com viure Sant Joan, per ajudar a reforçar els conceptes de «respecte, sentiment i tradició». Així es recorda la importància del respecte per la tradició i al sentiment dels ciutadellencs vers les festes, i alhora s'assenyala coses concretes que es poden fer per garantir la seguretat, com ara fer passadís durant els Jocs des Pla i respectar als caixers, cavallers i cavalls. També es destaca que es pot acompanyar a la qualcada, així com fer les tradicionals capadetes. Tot amb respecte, s'hi incideix.

La campanya tampoc eludeix el que no es pot fer. «Sant Joan no es viu així!», es remarca, per tot seguit apuntar una sèrie de comportaments incívics que posen en perill la seguretat de la festa i els seus assistents i per altra perverteixen l'essència de Sant Joan. Ressalta la perillositat de no fer passadís, no respectar els caixers, cavallers i cavalls, abusar de l'alcohol o conductes d'assetjament sexual.

Sant Joan no es viu així!

Campanya a mitjans i per xarxes

Per tal d'arribar al públic més jove, de Menorca, les illes i Catalunya, els vídeos i les imatges de la campanya es difondran principalment per les xarxes socials i per internet. També s'emetrà per IB3 TV i per TV3 amb un espot de 20 segons. Un altre audiovisual de 60 segons es compartirà per les diferents xarxes socials i Youtube.





En l'espai digital és on dedicaran més esforços, amb la difusió també des dels perfils d'Instagram del creador de contingut menorquí ElCromas, que compta amb més d'1,2 milions de seguidors. Finalment, també es faran campanyes promocionades des de les xarxes de l'Ajuntament a Instagram, Facebook, Whatsapp i Youtube.

En format físic, una gran tanca publicitària rebrà els visitants a l'entrada de Ciutadella, tres tòtems distribuïts per Ciutadella també recordaran els missatges i, finalment, 1.500 cartells es penjaran per tota la ciutat per ajudar a fer arribar el missatge. Es passarà també per la ràdio, on s'emetrà, en l'àmbit regional, per les principals cadenes.

La batlessa, regidors, cap de policia, tècnics municipals i els responsables de la campanya.

Aquesta campanya, subvencionada amb 100.000 euros per la Conselleria de Turisme del Govern, presentada per la batlessa, Juana Mari Pons, el regidor de festes, Miquel Fullana, la regidora de seguretat, Raquel Pericás i el cap de Policia, Diego Pastrana, és la darrera de les accions que es fan des de l'Ajuntament per informar a tota la ciutadania sobre els aspectes principals de Sant Joan. Anteriorment, des de la Policia Local s'han fet formacions a Mallorca per fer arribar els missatges principals a la població més jove, especialment quan aquests venen a les Festes sense la supervisió d'un adult.



En aquest sentit, la batlessa ha agraït el suport per part del Govern balear per poder fer aquesta campanya i tot l'esforç de molta gent que, durant mesos, treballen en la seguretat i benestar de tothom que vol gaudir de les festes. Igualment, s'ha apel·lat a la «responsabilitat de tota la ciutadania, a viure amb respecte les festes, perquè, Sant Joan es viu així».