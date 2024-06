Coincidint avui, dia 15 de juny amb el Dia Internacional del Surfing, conclou la quarta edició a Menorca del projecte de conscienciació mediambiental «Aprende a través del Surfing», de la Federació Espanyola de Surfing i l’associació sense ànim de lucre Surf and Clean, i que compta amb la col·laboració del Consell i la fundació Menorca Preservation.

Fins a 1.500 fillets i filletes d’Educació Primària d’onze centres de Menorca han gaudit d’aquest projecte, des que es va iniciar a l’Illa l’any 2011, amb el missatge de cuidar i preservar l’entorn natural, alhora que aprenen aquest esport i posen en pràctica habilitats socials, per a una millor relació entre companys.

L’equip de Surf and Clean que ho posa en marxa combina experiències vivencials a les aules i a la platja, aprofitant el potencial del surf per a promoure valors com la cooperació, la igualtat, la inclusió i la comunitat, a més de l’ecologia i donar una altra visió de la mar. Perquè una de les idees de fons és incentivar a trencar l’estacionalitat, amb les activitats esportives que hi estan vinculades, protegint i gaudint d’aquest entorn durant tot l’any, i no només a l’estiu.

En aquesta edició, les entitats locals Paddle Tour Menorca i Surf&Sail Menorca han impartit el programa, que ha incorporat per primer cop alumnes de secundària, amb activitats més físiques i treballant conceptes més avançats de la pràctica esportiva, com aprendre a llegir les onades. Una altra novetat d’enguany ha estat el suport d’alumnat en pràctiques del cicle formatiu de l’IES Cap de Llevant de Maó «Guia en el Medi Natural i Temps Lliure».

Des de l’experiència de la iniciativa, equip docent del CEIP Pintor Torrent de Ciutadella destaca la possibilitat que ofereix de connectar amb la natura i de fer una activitat que no malmet aquest gran patrimoni que tenim a Menorca.