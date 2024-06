Encara que Ciutadella és la gran protagonista de Sant Joan per raons òbvies, la resta de municipis de l’Illa també van tenir els seus particulars festers, amb els quals els més petits van poder gaudir d’un vespre molt especial.

Un dels festers del parc des Freginal, la nit de diumenge.

En el cas de Maó, on la festa va encetar a les 18.30 al Parc des Freginal amb dos tallers diferents. El Club de Jubilats de Maó i el Casal de Gent Gran de Vassallo van ajudar a enramar 150 canyes verdes en el seu taller, mentre que l’artista Anna Serra va ser l’orientadora en la creació de 16 bujots familiars. Així, les mateixes famílies els podien portar directament al fester, el qual es podia començar a visitar immediatament després.

Families i amics, a la tradicional vetllada de Sant Joan a Maó. | Jordi Mir

El grup infantil Pinyeta Pinyol es va encarregar d’escalfar l’ambient just abans de l’encesa del fester i, per tant, de descobrir qui eren els guanyadors dels premis a millors bujots. Els primers premis s’enduen 100 euros en metàl·lic. Per la seva part, els finalistes obtenien la meitat.

Imagen del fester a la cala des Murtar.

Els centres educatius Magdalena Humbert i Fort de L’Eau van aconseguir un val de 100 i 50 euros, respectivament, vàlids per a qualsevol llibreria del municipi, mentre que a la categoria d’entitats es van imposar CAIF (Centre d’Atenció a la Infància) i la Residència Geriàtrica. A més, la botiga de fotografia Prest i Bé va vèncer en l’apartat de comerços i Carolina Pérez Escanero, en el de famílies i particulars, aconseguint així un val de 100 euros a una botiga de joguines o una llibreria.

A més des Freginal, la festa també es va traslladar a altres punts del municipi maonès com Es Murtar, Sa Mesquida, Llucmaçanes o Sant Climent.

Un instant de la sessió musical liderada per DJ Chicha a Sant Lluís.

Torrada amb el gegant Joan Flametes

Pel que fa a municipis veïns, Joan Flametes i la Colla de Gegants de Sant Lluís van recollir 23 bujots durant el seu passacarrers, una xifra rècord que es supera any rere any. D’entre aquests, el jurat va considerar que els millors eren els confeccionats per les famílies Orfila i Planes i pel Club de Jubilats. En reconeixement de les seves obres, l’Associació de Comerciants lluïsera els va fer entrega de tres lots d’un gran assortiment de productes.

Poc després, la batlessa Loles Tronch va encendre el fester i acte seguit arrancava la sessió musical liderada per DJ Chicha, que va posar a tothom a ballar al mateix temps que es gaudia d’una saborosa torrada.