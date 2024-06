Els vesins des Mercadal podran escoltar dissabte a fosquet el pregó de Sant Martí més musical. En serà protagonista l’Escola de Música i Dansa, quan es compleixen quatre dècades de la seva creació. El pregó consistirà en un recorregut per la seva història, amb la participació dels alumnes i els professors, amb algunes sorpreses i amb una combinació entre lletra i música. El pregó es celebrarà a la plaça Constitució, quan acabi el ple municipal, poc després de les 20 hores.

La creació de l’Escola va ser una iniciativa municipal i la seva primera directora va ser Joana Gomila i la segona, Joana Fullana, durant 15 anys. Avui compta amb 350 alumnes, des de nadons fins a adults, amb un equip docent de 25 professors. Des de 2016, l’equip directiu està format per Laura Triay, Litus Arguimbau i Carol Díaz. L’Escola primer es va ubicar a l’antiga unitat sanitària fins que el 2013 es va inaugurar un edifici com a seu pròpia.

L’activitat de l’Escola de Música i Dansa té repercussió en tot el municipi, en bona part per la seva funció de servei educatiu, social i cultural. Centenars de persones hi han rebut formació musical, des d’aquelles que volien una formació musical bàsica i els que iniciaven un camí professional cap a la música. Grups com la Big Band o la Banda de Música es nodreixen d’alumnes d’aquest centre.

Dresprés del pregó de dissabte, l’Ajuntament convidarà a un pomada i cap a les 23 hores començarà el concert del grup mallorquí Els Ander Graunds.

Joan Roselló podrà explicar a Fornells la seva llarga trajectòria esportiva en submarinisme

Passió per la mar de Fornells

L’Ajuntament també va anunciar aquest dijous que el pregoner de les festes de Sant Antoni de Fornells serà Joan Roselló, que ha dedicat la seva vida al submarinisme, amb una llarga trajectòria i grans èxits esportius. La proposta surt de la Junta Local d’aquest poble.

Joan Roselló, nascut a Fornells el 1952, sempre ha estat en contacte amb la mar, de jove com a pescador i després inmers en la pesca submarina. Com esportista en submarinisme va ser campió del món per equips (1985), setè del món dos anys abans, guanyador dues vegades de la Copa d’Europa i dues per equips, subcampió d’Europa individual (1984) i dos anys campió d’Espanya.

El pregó s’oferirà el 26 de juliol al seu lloc tradicional, als peus del Castell de Sant Antoni.