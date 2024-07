El passat diumenge van sortir de Menorca els 25 participants del primer torn del programa «Aventura al Pirineu» que forma part del programa Estiu Jove del Consell. Van partir rumb al campament de Cap del Rec, a l’estació d’esquí nòrdic de Lles, ubicat a dos mil metres d’altura a la comarca de la Cerdanya. Un paratge natural envoltat de llacs, boscos i muntanyes.

El grup va gaudir d’una setmana de convivència i d’activitats d’aventura com per exemple BTT, equitació, orientació a la muntanya, senderisme, barranquisme, gimcanes i altres jocs esportius. També van realitzar una visita a Barcelona, on van fer un recorregut pel barri gòtic.

Aquest dilluns ha partit el grup de participants del segon torn d’aquesta aventura.