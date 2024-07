El Consell Regulador de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca va lliurar ahir els premis dels concursos a la millor fogassa en les modalitats de semicurat i curat, en un acte que es va celebrar al Pla de sa Creu, a Sant Lluís.

Juan Carlos Vinent, de Talatí de Baix, a Maó, va guanyar el concurs a la millor fogassa de formatge Mahón-Menorca artesà, en la modalitat de semicurat, mentre que el segon classificat va ser Carlos Taltavull, de ses Arenetes, a Ciutadella, i el tercer David Pons, de Torre d’en Quart, a Ciutadella.

Quant al mateix formatge artesà, però en aquest cas curat, la guanyadora va ser Catalina Pons Seguí, de SonQuart, a Ciutadella, en segona posició va quedar Pau Bosch, de s’Almudaina, a Ciutadella, i en la tercera Marcial Camps, de Subaida, as Mercadal.

El lliurament de premis a les millors fogasses es va celebrar al Pla de sa Creu, a Sant Lluís. | Gemma Andreu

L’empresa Dalrit, d’Alaior, va guanyar com a elaborador i madurador la millor fogassa de formatge Mahón-Menorca en la modalitat de semicurat, mentre que una altra empresa alaiorenca, Formatges La Payesa Menorca, es va adjudicar el premi en la modalitat de curat.

Juan Carlos Vinent, de Talatí de Baix, va començar en aquesta activitat l’any 2001 i a partir de l’any següent va aconseguir guanyar en diferents edicions els premis al millor formatge artesà en semicurat i curat organitzats pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen del Formatge Mahón-Menorca, a més de quedar altres anys entre els finalistes. Tot i els reconeixements obtinguts, Vinent assegura que «no es tracta d’aconseguir més o manco premis, sinó mantenir una línia perquè sigui el mateix producte dins les característiques del formatge de l’Illa, una cosa que no és fàcil per diferents condicionants, però que s’ha d’intentar».

Nombrós públic. Moltes persones van assistir a l’acte que premiava els millors formatges en un vespre d’estiu a l’emblemàtic pla de Sant Lluís.

Per la seva part, Catalina Pons Seguí assegura que «he fet formatge tota sa vida», de fadrina amb els seus pares a Son Pere, Binimoti i Binissues i de casada a So na Parets, Son Mercer de Dalt i des de 2007 a Son Quart, «fem un formatge tradicional de tota la vida amb llet crua que té un risc afegit perquè no hi poses més que els ferments i la quallada necessària perquè quedi bo. Avui en dia hi ha molts de formatges, tots són bons i és un poc la sort de tenir més puntuació que els altres».