Com anaven vestits els menorquins i les menorquines de fa més de cent anys? Seguien la moda que imperava en la seva època? Qualsevol persona que vulgui saber un poc més sobre aquest tema podrà desvetllar totes les incògnites visitant l’exposició «La moda d’antany. Com es vestia a Menorca entre 1850 i 1930», organitzada per l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca (AISM), que s’inaugura el pròxim dimarts dia 16 de juliol, a les 19.30 hores, a la sala d’actes de Can Victori a Maó i que es podrà visitar fins a final d’any.

L’exposició «La moda d’antany. Com es vestia a Menorca entre 1850 i 1930», que ha estat dissenyada per Dissenya2, consta de vuit plafons que ofereixen la informació precisa per seguir, juntament amb trenta-cinc imatges fetes per fotògrafs professionals de l’Illa i també per altres que van ser aficionats, l’evolució de la moda a Menorca. Com s’indica al panell de presentació, les fotografies exposades són de les més antigues que es conserven a l’AISM i la majoria són fetes als estudis i galeries fotogràfiques i mostren persones benestants i de la burgesia. Retrat d’una dona. Foto:JOAN CAMPS E HIJOS (CIUTADELLA) - COL. ANTONI PICÓ VIVÓ. AISM-CIM Els restants panells abasten els vuitanta anys de l’exposició amb períodes d’entre 10 i 25 anys, en què es detallen les característiques de la moda de cada època: «1850-1875. La moda romàntica», amb faldes grosses, llargues i que van incorporar plecs i voltants; «1875-1900. Modernisme», amb una moda basada en la figura S i l’ús de la cotilla; «1900-1919. Belle Époque i Primera Guerra Mundial», en què torna el vestit imperi, sense la cintura estreta ni els malucs marcats; «1920-1930: Els bojos anys vint», amb l’aparició de l’androgínia, els cabells es tallen curts i s’amaguen les corbes del cos; «La classe treballadora», que no podia seguir la moda imperant, homes i dones es vesteixen amb roba més senzilla, amb materials no tan vistosos i rics; «Els fillets i les filletes», amb una forma de vestir que durant molts anys va ser una còpia en miniatura de la indumentària dels adults; «Homes a la moda», en què entre 1850 i 1875 comencen a emprar la jaqueta o americana que arribarà fins a l’actualitat, entre altres aspectes. Sis dones amb un home. Fotos:AUTOR DESCONEGUT - COL. ANTIQUARI ANTONI RAMOS. AISM-CIM Joana Garau, cap del Servei de Patrimoni Documental i Biblioteques del Consell insular, i Esperança Pallicer, arxivera de l’AISM, subratllen que aquesta exposició és una mostra de la funció divulgadora del fons de l’Arxiu, que les imatges exposades són en realitat reproduccions dels originals a una mida més gran per poder gaudir de tots els detalls i que després de l’estiu es farà una programació d’activitats complementàries amb xerrades i visites comentades, amb la possibilitat que l’exposició sigui itinerant per als municipis interessats. Grup de quatre dones brodant. | Foto SALVADOR ALMIRALL CODINA. AISM-CIM Horari de visites L’exposició de Can Victori es podrà visitar de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 16 a 19 hores, i a partir de mitjan setembre de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i dimarts i dijous de 17 a 20 hores.