La celebració ahir de la Festa Nacional de França va reunir prop de mig centenar de francesos residents a l’Illa i menorquins a Sant Lluís, amb l’assistència de la batlessa Loles Tronch i la presidenta de l’associació Viviane Perrier, en el transcurs d’un sopar de germanor organitzat per l’associació cultural Francesos a Menorca amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Lluís. Precisament, Sant Lluís és l’únic poble de l’Illa fundat durant l’ocupació militar francesa entre 1756 i 1763.

L’acte de germanor va tenir lloc a la plaça Nova, just a l’entrada de Sant Lluís i ben a prop del Molí de Dalt, construït durant els set anys d’estada dels francesos a l’Illa i que encara conserva les dues moles de la maquinària original que en el seu dia van ser adquirides a un taller especialitzat de França.

El sopar de germanos es va celebrar a la plaça Nova, a prop del Molí de Dalt. | Gemma Andreu

El sopar de germanor amb motiu de la Festa Nacional de França s’ha celebrat amb un nou format, donat que els darrers anys tenia lloc en un restaurant o, com l’any passat, en un domicili particular. Ahir, es va fer en una plaça de Sant Lluís, a l’aire lliure, en què els comensals van dur el menjar de ca seva, mentre que l’Ajuntament va aportar les taules i les cadires. El sopar va transcórrer en un ambient distès, amb la voluntat de continuar celebrant-ho cada any.

Associació

L’associació Francesos a Menorca va ser fundada el 2021 i en l’actualitat té 138 membres, tant francesos que resideixen a l’Illa com menorquins. La presidenta del col·lectiu franco-menorquí és Viviane Perrier que va ser elegida pel càrrec fa tres anys i té previst deixar-ho en l’assemblea general que tindrà lloc el pròxim any.

Francesos a Menorca és una associació que, a més de fer el sopar de la festa nacional de França, al llarg de l’any celebra diferents activitats per tal de conèixer la realitat menorquina, la seva cultura, les seves tradicions i el medi ambient, segons ha assegurat Viviane Perrier.

Així, s’han organitzat diferents visites als llocs que elaboren formatge, al Teatre Principal de Maó com a teatre d’òpera més antic d’Espanya i a les salines La Concepció de Fornells, a més d’organitzar passejos per a l’observació ornitològica i diferents tallers de cuina menorquina i de cosmètica orgànica amb productes de l’Illa.