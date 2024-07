Una expedició dels Escoltes de Menorca (MSC) formada per un grup de 27 infants, joves i caps estan participant a la trobada Jamscout que té lloc aquests dies a la localitat de Covaleda, a Soria (Castella i Lleó).

Juntament amb altres 5.000 joves arribats d’altres punts del territori nacional o de països com Itàlia, Japó o Dubai, la representació d’escoltes menorquins està vivint des del passat dissabte 13 unes jornades d’aprenentatge, aventures, rutes, convivència i de molt de gaudi.

Entre altres coses, diumenge matí va assistir mossèn Antoni Fullana, convidat per l’organització com a antic consiliari nacional, i com a Membre d’Honor del Moviment Scout Catòlic.