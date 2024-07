La societat Arco Aru S.L., de la qual des de fa tres anys és únic accionista l’arquitecte Nando Pons Vidal, és propietària de l’antiga i emblemàtica fàbrica Codina, coneguda popularment com sa fàbrica de ses gomes. Pons Vidal assegura que la fàbrica té una clara vocació cultural i, per tant, d’alguna manera ha de ser un espai per a la ciutat. Després de la neteja de l’edifici i de refer les vidrieres, des de fa un temps hi ha diversos artistes que treballen, «açò no és nou, fa vint-i-cinc anys ja va ser un taller d’artistes (l’escultor Luis Blanco-Magadán i el pintor Eugenio López, entre altres), no estarà obert al públic, però sí que la gent podrà anar-hi d’acord amb l’artista», assegura. Aquests artistes són Rafael Timoner, James Lieberman, Elena Plaza i Katja Loher.