Enguany els gegants des Castell, en Jaume i na Roser, compleixen seixanta anys, i una ocasió com aquesta no es podia deixar passar sense una bona celebració en el marc de les festes de Sant Jaume, de la petita població de la bocana del port de Maó.

D’aquesta manera, l’acte tradicional en el qual es vesteixen les figures, i que cada any serveix per escalfar motors els dies previs a les festes, es va convertir també en una gran festa de celebració d’aquest aniversari tan especial.

Com és habitual, l’acte va tenir lloc a la plaça de s’Esplanada, on també es va comptar amb la participació de les colles de Sant Lluís i Llucmaçanes. En total, es van reunir a la cèntrica plaça del municipi unes 15 figures. La celebració també va incloure una cercavila pel centre de la població, que va estar animada per la Txaranga Idò Sí.

El punt culminant va arribar quan els fillets del poble van poder gaudir de la gran tortada d’aniversari, feta de merengues, que l’alcalde Lluís Camps i els regidors es van encarregar de repartir.

Seixantè aniversari

En Jaume i na Roser van sortir a ballar per primera vegada pels carrers des Castell l’any 1964, tot i que en aquella època eren coneguts com a ‘Rei i Reina’. Des de llavors no han deixat de ser protagonistes de totes les grans celebracions.

Les figures van ser creades al taller de Barcelona El Ingenio, i les cosidores del poble van ser les encarregades de teixir la seva primera vestimenta de rei i reina. Posteriorment, l’any 1980, Juana Olives els va fer uns vestits típics menorquins del segle XVIII, i als anys noranta els van vestir de senyors del camp. No va ser fins a l’any 1995 que van rebre els seus noms actuals, en honor de les festes patronals i a l’església del poble.