«Ara sí, comencen les festes», exclamó el alcalde de Es Castell, Lluís Camps, ante una Plaça de la Esplanda repleta de gente en el inicio de la celebración de Sant Jaume. Lo hizo poco antes de introducir ante el público a la persona encargada este año de anunciarlo oficialmente como pregonero,Juan Carlos Guillén López, quien reconoció que ese es un nombre «que solo utilizo cuando voy de viaje», ya que en su pueblo todo el mundo le conoce por «es guenyito».

«Que un pueblo como Es Castell piense en mí para el pregón me parece inimaginable y un orgullo. Pero aquí estoy, cumpliendo este reto y sueño que nunca pensé que me llegaría».Así arrancó una velada en la que habló de muchas cosas, empezando por sus orígenes familiares y cómo su abuelo llegó a Es Castell en 1963, le gustó la Isla y se quedó.

Un pregón siempre es una buena ocasión para echar la vista atrás, tirar de nostalgia y hacer un repaso a la trayectoria vital. Y «es guenyito» no dejó pasar la oportunidad, dejando bien claro cuáles son las grandes pasiones de su vida, no sin antes reconocer que «nací en Maó, pero enseguida me van a enviar a Es Castell.He tenido la gran suerte de criarme en este pueblo», confesó.

De lo narrado por Juan Carlos Guillén se pueden intuir con facilidad cuáles son dos de las grandes pasiones de su vida. La primera que citó fue el mar: «Siempre me ha gustado y en mi casa hemos tenido la suerte de tener barca».Relató cómo todos los fines de semana, cuando era joven, madrugaba para ir a pescar con su padre.

Reconoció también que una de las grandes virtudes de Es Castell es la posibilidad que ofrece siempre de sentir el olor del mar. «Me encanta levantarme muy temprano e ir a pasear por la orilla. Eso, para mí, tiene un valor incalculable, aquella serenidad, sentir el aire fresco en la cara y ver cómo el mar rompe contra el muelle. Pasear por Dalt Calesfonts hasta Cala Corb tiene un valor sentimental inigualable...».

Un hombre de mar... y de guitarra y música. Elemento este último que jugó un papel esencial en la segunda parte del pregón. Un arte que le viene de familia y al que ha dado rienda suelta durante muchos años de su vida con diferentes bandas y agrupaciones.

Hizo un repaso a su trayectoria, interrumpida por tres actuaciones en directo. Sonó «Plora guitarra» con la voz de Ana López e interpretó un tema junto a Andrés Robles y Antonio Ametller, con quienes coincidió en el grupo Al Margen. El colofón llegó al ritmo de «Som, som es des Castell», una canción compuesta por el propio «es guenyito» convertida en un todo un himno popular, que antes de despedirse y desear un gloriós Sant Jaume, entonó junto a Gabino Marín y José Manuel Mamajón.