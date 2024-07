En Marc Marcet es tècnic en Terrisseria, i tècnic superior d’Arts plàstiques i disseny en ceràmica artística. Inicià la seva formació el 2005 a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, de la mà del ceramista Pep Madrenas, el químic ceramista Carles Bataller i la ceramista i historiadora Carme Collell, tres grans professionals en el camp de la ceràmica.

A més d’aquestes titulacions reglades, anualment es va formant amb tècniques específiques amb persones amb gran trajectòria professional amb l’ofici.

També va tenir la sort, d’aprendre de la mà dels seus tiets, el Jordi Marcet i la Rosa Vila-Abadal, ceramistes de professió que l'ajudaren a enfocat la seva carrera al disseny i a l’art de la ceràmica.

En preguntar-li sobre les tècniques que fa servir, diu que principalment fa servir dues tècniques de construcció, torn i motlle de colada. Ell dissenya les seves peces dedicant-se més exclusivament al torn i la seva companya, Cristina Bosch, a la producció a partir de motlle de colada. També fan servir altres tècniques, com la planxa, moldejat a mà, etc. depenent de la peça a construir.

El material amb que treballen és amb gres i porcellana. També, formulen i produeixen tots els seus esmalts (vidres).

Tenen com dos grups de clientela, un grup que va a buscar seu producte a mida i un altre que busca formació amb tallers o amb cursos més tècnics.

En Marc creu que hi ha un gran interès per l’artesania aquí a Menorca. Sempre hi ha sigut molt present i creu que és algo que la gent valora. Per lo que no descarta el crear una escola de ceràmica

Marc Marcet ha estat guardonat pel Ministeri de Cultura d’Aràbia Saudí amb el tercer premi a la peça de ceràmica «Barraca de bestiar», un premi a la seva creativitat.

Quant a les persones que busquen producte, tindríem dos tipus de client, el que potser pren més força, el que ve de l’hostaleria, directe o indirectament, des d’un xef a un interiorista, o bé clients particulars.

En Marc imparteix cursos puntuals de ceràmica a persones que li demanen, gairebé de totes les edats, però sobretot a la gent mes jove. Un bon símptoma, que pot donar continuïtat a aquest ofici.