La qualcada està a punt per tornar a omplir de festa menorquina els carrers des Castell. Enguany estarà formada per 55 membres entre caixers i cavallers, des del fabioler fins el caixer batle. Dijous, dia de Sant Jaume, seran 59 membres. La més jove de la qualcada serà Laura Tur, de 13 anys, i el de més edat, Mariano Escanero. La participació és molt semblant a la d’altres anys. As Castell encara no fa falta posar limitacions a les inscripcions de cavallers.

Novetats a la Junta de Caixers La Junta de Caixers està formada per vuit membres. A part que han baratat els dos fabiolers, també hi ha dues novetats més. Com a caixer batle sortirà Miky Borrás Revett, a petició de l'actual alcalde, Lluís Camps. L'any passat qui va representar aquest càrrec va ser Pere Payeras. Miky Borrás té una llarga experiència, com ho demostra que fa 27 anys que surt a la qualcada de Sant Jaume i el fet que és un expert genet de doma clàssica. L'altra novetat és que sortirà David Barceló Arias, el segon vocal, que l'any passat va ser substituït per José Benejam. La resta de membres de la Junta són: els fabiolers Lázaro Alcaide i Eloy Arnau, els vocals Javier Merenciano i David Barceló, el caixer pagès Pedro Marquès, el caixer fadrí, Aaron Sánchez, la caixera casada Marta Riudavets, el caixer capellà Joan Camps i el caixer batle Miky Borrás. Preparatius de la qualcada La Junta de Caixers i els cavallers inscrits a la qualcada es van trobar ja fa dies per comentar qualsevol aspecte que ajudi a millorar la seva participació en la festa. Després els membres de la Junta s'han anat trobant. Miky Borrás destaca dues coses importants, que els cavallers respectin les tradicions, perquè es conservin sense canvis, i que la gent que assisteix a la festa respecti els cavalls. Dos fabiolers nous, un per cada dia de la festa La qualcada de Sant Jaume incorpora a les festes d'enguany a dos joves fabiolers. Lázaro Alcaide Cacho, serà l'encarregat d'obrir la qualcada del dimecres, que és la vigília de Sant Jaume. El dia de la festa, dijous, serà Eloy Arnau Lora. L'any passat van ser Elena Ramos Sastre i Vladimir Pau Febrer Santos. As Castell hi ha moltes peticions per sortir de fabioler. És una forma d'obrir la qualcada a la participació i donar resposta a la il·lusió de molta gent. Ells marquen el ritme.