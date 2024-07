Miky Borrás es el nuevo caixer batle de estas fiestas patronales, por delegación del alcalde Lluís Camps. Así, tras haber recibido la noticia en el mes de mayo, Borrás se prepara con ilusión para representar al pueblo de Es Castell.

Con una gran formación en equitación, Borrás llevaba años saliendo en las fiestas pero nunca con tanta responsabilidad. No obstante, afronta el reto con mucha calma.

¿Cómo vive las fiestas?

—Para mí las fiestas conllevan un sentimiento muy bonito difícil de explicar. Son unos días de mucha alegría donde intento disfrutar al máximo de mis familiares y amigos.

¿Qué significa para usted ser caixer batle?

—Para mí es todo un honor que me hayan dado este privilegio. Le estoy muy agradecido al alcalde, Lluís Camps. Recibí la noticia hace un mes, aproximadamente, y no me lo esperaba en absoluto.

¿Cómo se está preparando?

—Intento prepararme durante todo el año. Soy un amante de los caballos, me encanta disfrutar con ellos el día día. De hecho, practico doma clásica y doma menorquina, por lo que esta afición se ha convertido en el motor de mi vida.

¿Es distinto para usted este año que los anteriores?

—Para mí este año supone una responsabilidad que nunca he vivido. Intentaré representar al pueblo con responsabilidad, alegría y de la mejor manera que pueda.

¿Qué le pesa más, los nervios o la ilusión?

—La verdad es que este año tengo mucha ilusión porque me tocará vivir actos que nunca he vivido. En cuanto a los nervios, creo que son similares a los de otros años, son unos nervios positivos que te hacen vivir la fiesta de manera especial.

¿Qué expectativas tiene?

—Mis expectativas son muy simples, intentar cumplir con mi papel como cada año, con alegría pero con mucha responsablidad.

¿Cuál es el momento que cree que va a disfrutar más?

—Pienso que todos los momentos de Sant Jaume son destacables, pero si tuviese que destacar uno sería cuando mis compañeros pasan a buscarme delante del Ayuntamiento.

Sin duda será un momento muy bonito, ver a tus familiares, amigos y compañeros de siempre que te pasan a buscar.