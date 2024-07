Sant Jaume ja és aquí. Ni més ni menys que cinquanta-quatre cavallers han format part aquest dimecres de la qualcada que enguany presideix el caixer batle Miky Borrás.

La calor i les ganes de festa han protagonitzat un gran vespre festiu al municipi. A les 16.30 hores ja hi havia una gran expectació als voltants de l’església Nostra Senyora del Roser. Una vegada fet el replec dels caixers, els nervis eren més que palpables entre ells. Així doncs, la tensa espera fins a l’arribada del moment de la veritat s'ha realitzat en companyia de la família i els amics, els quals recolzaven i donaven suport als cavallers, transmetent la calma i confiança que necessitaven.

I no tan sols entre els cavallers. Els nervis també s'han traslladat als animals, que començaven a mostrar-se impacients. L’espera era llarga fins i tot per als cavalls.

Inquietud i moviment

El tir de morterets, continuat d’una eixordadora repicada de campanes de quatre minuts, ha donat avís a les 17 hores en punt de l’inici del replec als membres de la Junta de Caixers restants.

Alguns cavalls han començat a baixar del carrer del Rosari i han enfilat el carrer Victori per donar la volta i tornar a entrar pel carrer de Maó. D’aquesta manera, han replegat a la capellana, a càrrec de Joan Francesc Camps Serra. «Us esperaré devora de la palmera», ha indicat el caixer capellà al fabioler en la jornada d’avui, Lázaro Alcaide. I és que la calor el convidava a cercar ombra abans que el saludessin tots els caixers.

Un cop la capellana s’ha unit al grup, la qualcada ha posat rumb cap a la porta de l’Ajuntament per saludar el caixer batle Miky Borrás. Allà mateix, els cavalls han començat a tastar l’arena que més tard trepitjarien durant el jaleo. De fet, alguns caixers han aprofitat per fer uns darrers bots sobre un terreny més propici abans de passar a l’acció. La tremenda ovació per rebre a Borrás indicava que el jaleo i la música de la Banda des Migjorn Gran s’atracaven. «Ja han passat els gegants?», demanava una filleta petita a la seva mare quan s'ha produït la incorporació de la capellana. I és que no ha estat fins poc després de l’adhesió del caixer batle quan la Banda de Música des Migjorn Gran, juntament amb la Colla de Geganters i Grallers des Castell amb els cap-grossos han començat a sonar.

L’ambient s'animava encara més, però la fam i la set també. Per això, un veí esperava a la qualcada a la cantonada entre el carrer Gran i el carrer Fontanilles amb una capsa amb trossos de síndria que anava repartint entre els caixers i els cavalls.

Amb les piles ben carregades, la qualcada ha passat a les Solemnes completes i, poc després, a l’anhelat i esperat jaleo davant l’Ajuntament.