Divers protagonitza demà, a les 20 hores, una festa social amb una desfilada de moda de la col·lecció Divers x Ansa per Ansa, un documental en viu de l’associació, venda de menjar i l’actuació de Frank, el cantant de Pèl de Gall, que tindrà lloc al claustre del Seminari de Ciutadella.

La col·lecció Divers x Ansa per Ansa ha estat feta a partir de l’elecció de les característiques dels bosses per part de sis integrants de Divers que faran una desfilada davant els assistents.

L’esport és una bona manera de compartir amb els demés. | DIVERS

La història de Divers serà contada mitjançant un documental en viu, no projectat, en què diferents membres, tan fundadors com els més recents, contaran les seves experiències i vivències, amb les preguntes de Yola Febrer i la narració de la presidenta de Divers Tònia Gomila. Un altre moment especial serà l’actuació de Frank, el cantant de Pèl de Gall, donat que Divers s’ha fet com a seva la cançó «Junts», a més d’una altra de Chayanne, «Madre Tierra».

Al voltant de les 22.30 hores, la idea és «deixar un espai per als assistents amb unes taules per menjar, per poder conversar, per apuntar-se si algú es vol fer soci, la idea és cridar a la participació i al granet d’arena de tothom, perquè l’associació pugui continuar endavant i arribar a totes les persones amb diversitat funcional», assegura Gomila.

Trajectòria

El febrer de 2022 va començar Divers amb set persones per tal de fer costat a les persones amb diversitat funcional i organitzar una sèrie d’activitats, «a partir d’aquí fa ser com una flamarada, vam començar a créixer fins que avui hi ha una trentena d’usuaris i en total som una comunitat de prop de cent persones, perquè hi ha molta gent que col·labora amb noltros, les famílies, els voluntaris, els col·laboradors, és una passada», subratlla.