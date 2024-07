L’experimentat submarinista forneller Joan Roselló Riera va explicar aquest divendres, als seus 72 anys, tot un mar d’experiències i anècdotes durant més de cinquanta anys, tant en l’àmbit de la competició esportiva com en la realització de fotografies i reportatges del fons marí.

Joan Roselló, de 72 anys, va recordar que des de molt jove havia començat amb la pesca submarina, participant en alguns campionats, proclamant-se campió d’Espanya en la primera competició nacional que va participar que va organitzar el Club Nàutic Villacarlos el 1977. Aquest guardó d’àmbit nacional li va permetre incorporar-se al conjunt espanyol al qual va pertànyer durant vuit anys. Durant aquesta etapa va tornar a proclamar-se campió d’Espanya en la competició celebrada a Almería, classificant-se en segon lloc a Ceuta, mentre que el cinquè lloc va ser el més baix aconseguit durant aquests anys.

El pregó va tenir lloc a les runes de l’antic Castell de Sant Antoni

Va recordar que com a integrant de l’equip nacional va participar en cinc competicions europees de pesca submarina que s’organitzaven cada any, la darrera sempre es celebrava l’endemà de Nadal a l’antiga Iugoslàvia. Espanya es va proclamar dues vegades campiona d’Europa i Roselló també va guanyar en altres proves, a més de quedar subcampió d’Europa al certamen celebrat a Palamós.

Tot un seguit de guardons que acrediten la gran vàlua d’aquest esportista forneller, que també va explicar a l’auditori la seva participació al campionat del món celebrat a Mallorca, on l’equip espanyol va aconseguir el primer lloc, i també el de Xile en aigües tèrboles, no per la seva brutícia, sinó per la presència d’algues que provocaven una visibilitat de pocs metres, el que li va provocar la sobtada presència de foques i fins i tot taurons, encara que mai va tenir cap ensurt seriós.

Al cap de vuit anys de participar en els campionats nacionals i mundials, amb nombroses proves en indrets nacionals i internacionals, Roselló amb 32 anys va abandonar la competició de la pesca submarina, sobretot pel que representava les llargues absències del seu àmbit familiar. La Federació Espanyola de Pesca Submarina va intentar convèncer Roselló perquè no abandonés la competició, però la decisió del forneller va ser irreversible, tot i que en aquell moment es trobava a la cimera de la seva trajectòria esportiva i amb una notable experiència adquirida al llarg de nombroses competicions.

Roselló va explicar que, després d’abandonar la competició, va rebre i va acceptar l’oferta d’un italià editor de dues revistes especialitzades en el món submarí, per la qual cosa Roselló va fer milers de fotografies de diferents peixos, derelictes i del fons marí que van omplir les pàgines d’ambdues revistes, una activitat que també ha fet pel seu compte.