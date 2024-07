El segon jaleo de les festes de Fornells s'ha vist enfosquit per un incident que ha tingut lloc durant la volta de les canyes. El portaveu socialista i candidat a la batlia des Mercadal a les darreres eleccions, Jesús Gomila, ha denunciat que Antoni Riera, membre de la Junta Local de Fornells en representació del Partit Popular, li havia donat una empenta quan el caixer batle estava recollint la seva canya, mentre l'acusava de tenir «ànsies de protagonisme».

Segons el relat de Gomila, cap a final del jaleo ha vist que un membre de Creu Roja estava mirant cap a la plaça des de dalt de la tarima. En aquest moment, s'ha atracat amb l'objectiu de demanar-li què estava passant per si era necessari aturar la música, i ha estat llavors quan Riera l'ha empentat i se li ha encarat, tot dient-li que ell no s'havia de posar davant. La discussió posterior ha forçat les persones que estaven al voltant a intervenir per separar-los.

L'actitud del representant del PP ha motivat que tots els regidors socialistes baixessin de la tarima en aquell mateix moment, i han decidit no assistir a la resta d'actes programats. Per la seva part, Antoni Riera nega els fets i assegura que només ha demanat a Gomila que es retirés.

Segon incident de l’estiu

Es tracta del segon incident en unes festes patronals durant aquest estiu en el qual es veuen implicats càrrecs públics, després que el director insular de Medi Ambient i president del PP de Maó, Mateu Aínsa, increpés diverses persones durant les festes de Sant Jaume des Castell. Per aquest motiu, el PSOE n'ha exigit la dimissió.